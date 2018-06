24 Ore Le Mans 2018: programma, orari e tv. Come vederla in streaming

Orma ci siamo. La mitica 24 Ore di Le Mans 2018 è sempre più vicina. La più celebre corsa endurance si correrà sabato 16 e domenica 17 giugno sul Circuit de la Sarthe.

Il tracciato francese metterà a dura prova i piloti che per una giornata intera saranno impegnati al volante delle proprie monoposto. Tre piloti si alterneranno alla guida con tutte le insidie dovute alla percorrenza notturna, a possibili problemi meccanici e alla complessità di un traccato impegnativo che unisce un rettilineo di ben sei chilometri a tratti misti che possono esaltare la guida.

Una gara resa ancor più interessante dalla presenza di Fernando Alonso: il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si cimenta con questa corsa di durata al volante della Toyota e punta naturalmente alla vittoria per avvicinarsi alla tanto agognata Tripla Corona che spera di completare il prossimo anno quando correrà la 500 Miglia di Indianapolis. I presupposti ci sono tutti, disponendo di una Toyota molto competitiva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della 24 Ore di Le Mans 2018.L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 16 GIUGNO:

15.00 24 Ore di Le Mans, partenza

DOMENICA 17 GIUGNO:

15.00 (al completamento del giro in corso) 24 Ore di Le Mans, arrivo

24 ORE DI LE MANS 2018: COME SEGUIRLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La 24 Ore di Le Mans sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













