Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: il girone e le avversarie dell’Italia. Vietato sottovalutare Marocco e Libia

L’Italia ci riproverà ancora una volta. È dal 1997 che la Nazionale azzurra del calcio manca la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e quest’anno, a Tarragona, l’obiettivo sarà uno e uno solo. A disputare il torneo sarà l’Under 18 allenata da Daniele Franceschini, a cui è affidato il compito di guidare una squadra giovane, come vuole il regolamento, ma ambiziosa.

L’ITALIA AI RAGGI X

La formula del torneo non consente errori. Dieci le partecipanti, divise in tre gironi, due da tre squadre che qualificheranno soltanto la prima classifica e un terzo raggruppamento da quattro che invece qualificherà le migliori due. L’Italia è inserita nel gruppo B, insieme a Marocco e Libia, due formazioni che farebbero pensare ad un girone comodo, poi in realtà guardi l’albo d’oro e vedi che i marocchini sono i campioni in carica, vincitori dell’oro a Mersin cinque anni fa, mentre la Libia ha conquistato due medaglie di bronzo nel 2005 e nel 2009.

Curiosamente, poi, queste tre formazioni si trovarono nello stesso girone proprio nell’edizione di Almeria di tredici anni fa, quando gli azzurri vinsero il raggruppamento salvo poi cadere ai quarti per mano della Spagna. Quattro anni dopo, invece, l’Italia incrociò in semifinale la Libia, vincendo per 1-0. Precedenti che contano il giusto, perché, ovviamente, le formazioni cambiano ad ogni edizione dei Giochi. Precedenti che però la dicono lunga sulla pericolosità di sottovalutare Marocco e Libia, anche e soprattutto per la giovane età dei giocatori, spesso poco conosciuti. Il margine di errore sarà minimo per l’Italia.

IL PROGRAMMA DEL CALCIO AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

IL CALENDARIO – L’Italia esordirà nel torneo affrontando il Marocco, venerdì 22 giugno a Calafell, per poi chiudere con la Libia, a La Pobla de Mafumet, martedì 26. Nel mezzo, Marocco-Libia, domenica 24 a Reus.













