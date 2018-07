Giovanni Malagò, Giochi del Mediterraneo: “Italia ai vertici del medagliere, mi riempie d’orgoglio”

L’Italia ha conquistato il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018 con un totale di 156 allori, di cui 56 d’oro. La nostra Nazione si conferma Regina del Mare Nostrum e a Tarragona ha surclassato la concorrenza della Spagna padrona di casa, imponendosi nella competizione per la quarta volta consecutiva. Un risultato che non è mai stato in discussione e che ha dimostrato lo strapotere del Bel Paese in questa classica manifestazione giunta alla 18esima edizione: un trionfo totale ampiamente meritato e pronosticabile visti i tanti campioni con cui ci siamo presentati in Catalogna tra cui Gregorio Paltrinieri e Frank Chamizo.

Un’apoteosi totale che è stata celebrata anche da Giovanni Malagò, Presidente del Coni, che si è pronunciato con un tweet: “La conferma dell’Italia al vertice del medagliere mi riempie d’orgoglio. Il mio ringraziamento vada a tutti voi, cari Azzurri, per avere onorato alla grande questo impegno sportivo”.

