Basket 3×3, Gianni Petrucci: “Vittoria straordinaria, ora puntiamo all’oro olimpico”

Una giornata memorabile per il basket azzurro: l’Italia ha realizzato un’impresa leggendaria ai Mondiale di basket 3×3 di Manila (Filippine) laureandosi per la prima volta nella storia campione del mondo. Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli hanno battuto in finale le campionesse uscenti della Russia per 16-12.

Una prestazione storica che è stata così commentata a caldo da Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana pallacanestro, intervenuto telefonicamente all’Ansa: “E’ una vittoria straordinaria, ottenuta battendo squadre fenomenali nel basket femminile 3×3 come Cina, Stati Uniti e Russia. Inutile nascondersi, adesso dobbiamo puntare anche all’oro olimpico. Le ragazze con il ct Angela Adamoli ci hanno creduto dall’inizio, bravi anche i vicepresidenti La Guardia e Invernizzi che hanno seguito il progetto”.

Questo risultato è quindi solo l’inizio per le nostre portacolori che ora dovranno puntare a confermarsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove il basket 3×3 farà il proprio esordio e in cui l’Italia potrà sognare in grande.













Credit: Ciamillo