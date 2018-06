Basket 3×3, ITALIA CAMPIONE DEL MONDO! Grazie per sempre, ragazze! Siete nel Mito!

L’Italia è Campione del Mondo! Incredibile impresa delle azzurre nel Mondiale di basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila. Un risultato leggendario per la pallacanestro italiana, che mai aveva festeggiato un titolo iridato. Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli hanno scritto la storia e i loro nomi sono ormai scritti nella leggenda dello sport italiano.

In finale l’Italia ha sconfitto la fortissima Russia campione in carica per 16-12. Una partita che ha visto le azzurre sempre al comando. L’inizio è tutto di marca italiana con D’Alie e Ciavarella che firmano il 5-2, prima della reazione da parte delle russe con Logunova, che prima pareggia e poi firma il vantaggio sul 6-5.

Ancora Ciavarella tiene incollata l’Italia e poi si scatena una meravigliosa D’Alie. Prima una pazzesco canestro da due punti, con l’avversaria che cade per la finta dell’azzurra, poi con l’assist per la tripla di Filippi per il 12-8. L’Italia è in perfetto controllo della partita, Ciavarella mette anche il +5 e i canestri della sicurezza sono tutti di D’Alie (votata poi MVP), che demolisce la difesa della Russia e con le sue penetrazioni manda in estasi anche tutto il pubblico.

La palla persa dalle russe a cinque secondi dalla fine è il segno della resa per la nazionale vincitrice dell’ultimo Mondiale. Sul tetto del mondo ora c’è l’Italia, che ai quarti aveva eliminato le maestre americane. Una favola incredibile, un torneo leggendario. L’Italia ha fatto la storia.

Il tabellino della partita

ITALIA – RUSSIA 16-12

Italia: D’Alie 7, Filippi 2, Rulli 4, Ciavarella 3

Russia: Stolyar 3, Logunova 3, Sapova 2, Leshkovtseva 4

Foto: Pagina FB Federbasket (Italbasket)