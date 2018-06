Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia, che vagonata d’oro! Tortu, Grenot e Re guidano le staffette. Trionfi Perini e Pedroso

Non arriva soltanto l’oro della 4x100m guidata da Filippo Tortu nell’ultima giornata per l’atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia conquista una valanga di medaglie in una serata davvero esaltante.

Le due 4x400m non hanno deluso le aspettative e hanno confermato i favori del pronostico con una doppietta stellare. Davide Re ha trascinato Giuseppe Leonardi, Michele Tricca e Matteo Galvan verso il successo in 3:03.54 davanti a Spagna (3:04.71) e Algeria (3:05.28). Spettacolare l’ultima frazione di Libania Grenot che ha guidato le compagne (Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo) verso il successo davanti a Francia (3:29.76) e Spagna (3:31.54).

Lorenzo Perini confeziona una gara bellissima e trionfa nei 110m ostacoli con il tempo di 13.49. Il quasi 24enne lombardo parte benissimo, supera benissimo tutte le barriere e conquista l’oro sconfiggendo lo spagnolo Yidiel Contreras (13.549 e il greco Konstadinos Douvalidis (13.67), demolendo il personale e strappando il minimo per gli Europei. Sesto posto per Hassane Fofana (13.89).

Derby tutto azzurro sui 400m ostacoli dove l’Italia era la grande favorita della vigilia. Il duello tra Yadisleidy Pedroso e Ayomide Folorunso è palpitante: vince l’italo-cubana in 55.40 distaccando la rivale di quattro centesimi, terza invece la francese Aurelie Chaboudez (56.77).

A impreziosire la giornata, che era incominciata con l’oro di Sara Dossena nella mezza maratona, arrivano anche il bronzo della 4x100m femminile (43.63 per Gloria Hooper, Irene Siragusa, Anna Bongiorni e Johanelis Herrera che si devono arrendere al 43.29 della Francia e al 43.31 della Spagna) e l’argento di Roberto Bertolini nel giavellotto (74.81, battuto soltanto dallo spagnolo Nicolas Guiijera (75.13). Giordano Bendetti settimo sugli 800m (1:50.38), Kevin Ojiaku settimo nel salto in lungo (7.76).













(foto FIDAL/Colombo)