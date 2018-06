Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018: L’ITALIA CORRE! Oro nella 4x100m, Tortu vince il duello con Guliyev

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella 4×100 ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra staffetta ha trionfato con pieno merito al termine di una gara tiratissima e di buon spessore tecnico. Gli azzurri erano volati a Tarragona (Spagna) per conquistare il titolo nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e non hanno deluso le aspettative, facendo capire che questa formazione può anche togliersi delle soddisfazioni, strizzando l’occhio anche verso gli Europei in programma tra poco più di un mese a Glasgow.

Il nostro quartetto si è imposto con il tempo di 38.49, record della competizione ma anche il miglior crono italiano delle ultime cinque stagioni e l’ottavo di tutti i tempi. A fare la differenza l’ultima frazione con l’attesissimo testa a testa tra Filippo Tortu e Ramil Guliyev. Il fenomeno della velocità italiana, capace di abbattere la barriera dei 10 secondi settimana scorsa, è riuscito a contenere al meglio il tentativo di rimonta del Campione del Mondo dei 200 metri. Il turco si è arreso per un solo centesimo sul traguardo e così è potuta partire la festa per i nostri portacolori.

Eccellente l’ultimo cambio con Davide Manenti che ha lanciato perfettamente il 20enne brianzolo, mentre nella prima metà di gara si sono distinti anche Federico Catteo ed Eseosa Desalu che ieri si era messo al collo l’argento sul mezzo giro di pista. Terzo posto per il Portogallo (39.28).













(foto FIDAL/Colombo)