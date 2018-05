Tiro a segno, Coppa del Mondo Fort Benning 2018: Petra Zublasing nona nella carabina tre posizioni

Sfortunata Petra Zublasing nella carabina 50 metri tre posizioni femminile: nelle eliminatorie della tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno in corso a Fort Benning, l’azzurra ha chiuso nona, prima delle escluse dalla finale, con lo stesso punteggio e lo stesso numero di centri ottenuti dall’ottava classificata. Eliminate anche Sabrina Sena, 15ma, e Martina Ziviani, 41ma. In finale il successo è andato alla croata Snjezana Pejcic, che ha annichilito la concorrenza, totalizzando 460.0 punti e staccando la cinese Jiang Ting, seconda, di 5 lunghezze (455.0). Eliminata in terza posizione, con 440.4 l’altra cinese Wang Zeru.

Nella pistola femminile da 10 metri la vittoria è andata all’ellenica Anna Korakaki, la quale, dopo aver fatto segnare il record del mondo in qualifica con 587 (prec. 583), ha dominato anche la finale arrivando a quota 243.7, precedendo la serba Zorana Arunovic, che si è attestata a quota 240.1. Eliminata in terza posizione la thailandese Pim-On Klaisuban, con 219.1.

Nella pistola automatica da 25 metri maschile successo del cinese Lin Junmin, che dopo aver vinto le eliminatorie, si è imposto anche in finale con 30/40, precedendo il connazionale Yao Zhaonan, secondo a quota 28/40, ed il transalpino Jean Quiquampoix, eliminato in terza posizione con 22/35. Domani ultime due gare con le prove a coppie miste.













Foto: UITS

