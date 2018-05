Tiro a segno, Coppa del Mondo Fort Benning 2018: le coppie italiane sfiorano la finale nella carabina a squadre miste

Ultimo giorno di gare per la tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno conclusa oggi a Fort Benning, negli Stati Uniti: nella prova della carabina 10 metri a coppie miste, Italia 1 di Simon Weithaler e Petra Zublasing è settima, mentre Italia 2 di Martina Ziviani e Lorenzo Bacci è ottava. Vince Cina 1 di Wu e Yao. Nella finale della pistola 10 metri a coppie miste vittoria della Spagna di Franquet e Carrera.

Nella carabina mista Italia 1 di Weithaler e Zublasing è settima con 832.4, mentre Italia 2 di Ziviani e Bacci è ottava con 832.0. Il quinto posto, l’ultimo che dava l’accesso alla finale, era a quota 833.1. Nelle qualifiche record del mondo di Cina 2 di Zhao Ruozhu e Yang Haoran, con 842.0 (prec. 838.7). In finale però il successo va a Cina 1 di Wu Mingyang e Yao Yuncong con 497.7, che precedono proprio i connazionali Zhao Ruozhu e Yang Haoran, secondi con 495.7. Sul terzo gradino del podio Germania 1 di Selina Gschwandtner e Julian Justus, eliminata con 433.1.

Nella pistola mista, dove non c’erano coppie italiane in gara, si impone la Spagna di Sonia Franquet e Pablo Carrera con 479.0, precedendo Serbia 1 di Zorana Arunovic e Damir Mikec, seconda a quota 477.5. Eliminata in terza piazza la Grecia di Anna Korakaki e Dionysios Korakakis con 416.7.













Foto: UITS

roberto.santangelo@oasport.it