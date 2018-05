Motocross, GP Germania 2018: Jeffrey Herlings cerca la fuga definitiva, ma a Teutschenthal Tony Cairoli è di casa

Nemmeno il tempo di una breve pausa che il Mondiale Motocross torna subito in pista, con l’ottavO appuntamento della stagione 2018. MXGP e MX2 sbarcano, infatti, sul tracciato con fondale solido di Teutschenthal per il Gran Premio di Germania. Si riproporrà, dunque, ancora una volta, la emozionante sfida tra l’olandese Jeffrey Herlings che comanda la classifica generale, ed il nostro Tony Cairoli chiamato alla risposta per non vedere fuggire ancor di più il suo temibile rivale.

E, come si potrebbe definire diversamente Jeffrey Herlings? L’olandese sta letteralmente stupendo in questo inizio di stagione. si è aggiudicato ben 10 manche sulle 14 disputate e, nel complesso, cinque Gran Premi su sette. Per spiegare ancor più concretamente lo strepitoso andamento del 23enne nato a Geldrop-Mierlo è sufficiente sottolineare che, nelle 14 manche disputate è sceso solamente una volta al di sotto della seconda posizione finale, un terzo posto in Gara-1 in Russia.

Numeri che non possono che spaventare tutti, e che stanno facendo drizzare la antenne a Tony Cairoli che, da inizio anno, non si sta risparmiando nemmeno un secondo per tenere testa al leader della classifica iridata. I punti di distacco in graduatoria, attualmente, sono 29, per cui poco più di una manche (un margine non certo definitivo) ma il campione siciliano sa che non potrà abbassare la sua guardia mai. Dal suo canto, il 32enne siciliano, le sta provando tutte per fermare lo strapotere dell’olandese ma, al momento, sta preferendo puntare sulla continuità e sulla costanza di risultati. L’alfiere della KTM sta cercando di mettere fieno in cascina ed aspettare la lunga durata. Vedremo, quindi, se Herlings sarà in grado di tenere questa andatura fino a fine stagione.

Lo inizieremo a capire già da questo fine settimana in terra tedesca, sul non semplice tracciato di Teutschenthal. 1540 metri che alternano allunghi, salti, e curve a gomito. L’ambiente ideale per mettere in scena l’ennesimo spettacolo di questo 2018 e, possibilmente, una nuova vittoria del nostro portacolori. L’albo d’oro, infatti, è una vera e propria sinfonia per il campione nato a Patti. Cairoli, infatti, ha vinto ben cinque delle ultime sette edizioni del Gran Premio di Germania, compresa l’ultima, dodici mesi fa. In precedenza aveva fatto sua anche l’edizione 2016 (vincendo entrambe le manche), 2013, 2012 (doppietta) e 2009 (2010 e 2011 gara non disputata). A spezzare questo dominio sono intervenuti il francese Romain Febvre nel 2013 ed il belga Clement Desalle nel 2013.

Nella MX2 il campione del mondo in carica, il lettone Pauls Jonass prosegue la sua caccia al titolo, inseguito dallo spagnolo Jorge Prado e dal danese Thomas Kjer Olsen, mentre sarà di scena anche la WMX, con la nostra Kiara Fontanesi, attualmente al quarto posto, che cerca di rimontare sulla prima della classe, la neozelandese Courtney Duncan.

PROGRAMMA COMPLETO GP GERMANIA 2018

Sabato 19 maggio

ore 15.25 WMX, Gara-1

ore 16.25 MX2, Qualifying Race

ore 17.10 MXGP, Qualifying Race

Domenica 20 maggio

ore 11.30 WMX, Gara-2

ore 13.15 MX2, Gara-1

ore 14.15 MXGP, Gara-1

ore 16.10 MX2, Gara-1

ore 17.10 MXGP, Gara-2

