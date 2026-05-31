Motocross, Kiara Fontanesi in lizza per il Mondiale WMX dopo due tappe. L’azzurra sogna il settimo titolo

Quattordici anni (e due figlie) dopo aver conquistato il suo primo titolo iridato, Kiara Fontanesi è ancora una delle stelle principali del motocross femminile internazionale e lo sta dimostrando anche nel 2026 a suon di risultati e prestazioni di alto profilo. La fuoriclasse azzurra ha recitato un ruolo da protagonista sia in Francia che in Germania nei due round che hanno aperto il Mondiale WMX, lottando sempre per il successo e macinando tanti punti per il campionato.

La 32enne di Parma, sei volte campionessa del mondo tra il 2012 ed il 2018, ha dominato la manche inaugurale della stagione sulla pista transalpina di Lacapelle Marival per poi collezionare tre secondi posti di fila (gara-2 in Francia e le due manche disputate questo weekend a Teutschental) sempre alle spalle della giovane spagnola Daniela Guillen.

La ventenne catalana guida adesso il Mondiale WMX dopo lo svolgimento di due dei cinque Gran Premi in calendario con un vantaggio di 6 punti su Fontanesi (entrambe alla guida di una GasGas) e ben 39 sul tandem composto dalla formidabile neozelandese Courtney Duncan e la danese Malou Jakobsen.

Prossimo appuntamento con la versione femminile del Mondiale Motocross il 18-19 luglio in Gran Bretagna, mentre gli ultimi due round si terranno il 22-23 agosto nei Paesi Bassi ed il 19-20 settembre in Australia.