LIVE Juventus-Milan, Finale Coppa Italia in DIRETTA: 4-0, trionfo bianconero all’Olimpico. La Vecchia Signora fa 13!

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DI JUVENTUS-MILAN

CLICCA QUI PER SEGUIRE LE PAGELLE LIVE DI JUVENTUS-MILAN

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, Finale di Coppa Italia 2018 allo stadio Olimpico di Roma. Una grande classica del nostro calcio è pronta per regalare grandi emozioni sul rettangolo di gioco capitolino.

La formazione di Massimiliano Allegri, prossima ad aggiudicarsi il settimo Scudetto consecutivo, vuol far sua anche questo trofeo per andare ad aggiornare ancora una volta i propri record. Sarebbe il quarto trionfo di fila ed il sesto “doblete” per dirla alla spagnola…I bianconeri hanno tutto per fare loro il confronto, puntando sull’esperienza e la classe dei propri campioni. Una partita speciale di Gianluigi Buffon che difenderà per l’ultima volta la porta juventina in Coppa, visto che dall’anno prossimo lo vedremo in altre vesti. Un’annata decisamente particolare per Super Gigi, costellata da alcune delusioni cocenti: l’eliminazione dal Mondiale, con la maglia della Nazionale italiana, e l’uscita di scena in Champions League contro il Real Madrid. Buffon vuol chiudere quindi in bellezza.

Sulla sponda rossonera, la sfida di stasera è da “all-in”. La vittoria darebbe agli uomini di Rino Gattuso la qualificazione diretta all’Europa League dell’anno prossimo, senza passare dai preliminari. Un obiettivo importante per la società rossonera ed i calciatori che, in questo caso, avrebbero modo di impostare la loro preparazione nei tempi canonici senza dover partire in anticipo. Sarà un match importante per chi raccoglierà il testimone di Buffon in azzurro, ovvero Gianluigi Donnarumma. Il portiere, classe ’99, è stato protagonista di una stagione con alti e bassi, e la tormentata seduta di mercato dell’estate scorsa non ha aiutato. Vedremo se e quanto saprà essere decisivo. Questo ed altri temi di una partita affascinante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Italia 2018 tra Juventus e Milan: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00, direzione dell’incontro affidata a Damato di Barletta. Buon divertimento!

Clicca qui per la presentazione della partita – Clicca qui per le possibili formazioni – Clicca qui per leggere i precedenti













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE ed un saluto dalla redazione di OASport.

Non c’è recupero per Damato ed è il momento di festeggiare per la Juve! Primo trofeo della stagione per loro. Una serie infinita di primati: 13° successo in Coppa Italia, quarto consecutivo. Possibile sesta doppietta (Scudetto-Coppa Italia). Davvero numeri incredibile. Decidono quest’incontro la doppietta d Benatia, Douglas Costa ed un’autorete di Kalinic. Serata nera per Donnarrumma, con due errori clamorosi.

90' – NIENTE RECUPERO.

SIGNORI… ABBIAMO VINTOOOOOO!

LA TREDICESIMA, LA QUARTA CONSECUTIVA!

LA JUVE VINCE LA #TIMCUP! IMMENSI RAGAZZIIIIII!!

❤️❤️ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚪️⚫️ pic.twitter.com/hHPw9Gj0xx — JuventusFC (@juventusfc) May 9, 2018

2′ di recupero.

88′ Volti decisamente basiti quelli dei tifosi del Milan che una serata così non se la sarebbero di certo augurati.

86′ E’ il momento del terzo cambio della Juventus: esce Pjanic ed entra Marchisio.

84′ Ci si avvia alla conclusione di una Finale che in dieci minuti si è decisa nella ripresa. Troppa la differenza, a livello individuale, tra le due squadre.

82′ Secondo cambio: esce Dybala ed entra Higuain.

81′ Allegri che farà entrare anche Higuain per questi ultimi minuti.

80′ Ultimi 10′ che sono una formalità per la Juve che si avvia a vincere la 13esima Coppa Italia della storia, la quarta consecutiva. Numeri impressionanti.

79′ Terzo cambio: fuori Locatelli, dentro Montolivo.

78′ DYBALA!!!! Contropiede micidiale della Juve dal calcio d’angolo avversario e l’argentino cerca un pallonetto impossibile, con Donnarumma fuori area, con la palla finisce fuori di poco.

77′ BUFFON C’E!!! Doppia conclusione di Antonelli e Kalinic ed il portierone si salva in corner.

76′ INCREDIBILE!!!!! Arriva il quarto gol!!! Sugli sviluppi del calcio piazzato, Kalinic devia impropriamente dentro la sua porta. 4-0 per la Juve. Palla molto forte di Pjanic. Punizione troppo severa per i rossoneri.

74′ Intervento falloso di Calabria ai danni di Mandzukic. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione in favore della Juventus e ammonisce il terzino rossonero.

73′ Primo cambio per Allegri: fuori Douglas Costa e dentro Bernardeschi.

71′ MILAN ANCHE SFORTUNATO!!! Lo spunto di Kalinic, in area, e l’anticipo di Matuidi va a finire sul palo.

69′ Ora i rossoneri, più spunti dalla forza della disperazione, prova a fare qualcosa ma ora i bianconeri aspettano per poi ripartire in contropiede.

67′ Prova a reagire il Milan ed Allegri non vuole cali di tensione.

66′ Altro cambio per i rossoneri: esce Suso ed entra Borini. Notte fonda per il Milan!

64′ BENATIA!!!!! GOLLL!!!!! Ancora una papera di Donnarumma!!! Incredibile!!! Sfugge la palla al portiere sul colpo di testa di Mandzukic e sulla respinta realizza il difensore. Pazzesco.

63′ Primo cambio per il Milan: fuori Cutrone, dentro Kalinic.

63′ DONNARUMMA ANCORA CHIAMATO IN CAUSA!!! Cross a pelo d’erba di Douglas Costa che si tramuta in un tiro ed il portiere costretto all’angolo.

62′ Uno-due micidiale dei bianconeri e partita che sembra a questo punto indirizzato.

60′ GOOLLL JUVE!!!!! Raddoppio di Douglas Costa: tiro violento rasoterra potente ma l’intervento di Donnarumma stavolta non è irreprensibile. Intervento difettoso!

58 DYBALA CHE GIOCATE!!! Si insinua tra Antonelli e Romagnoli, destro-sinistro e tiro a giro macino, risposta eccellente di Donnarumma.

56′ Il gol di Benatia viene confermato e quindi Vecchia Signora in vantaggio.

55′ BENATIA GOLLL!!!!!! Stacco di testa perentorio del difensore centrale bianconero e Juve in vantaggio! Ci sono proteste per alcuni uomini del Milan finiti giù nell’area piccola.

54′ DYBALAA!!!!! CHE TIRO!!!! Sugli sviluppi del corner, sinistro di controbalzo fantastico, dai 25 metri (posizione centrale), ma la risposta di Donnarumma è strepitosa.

53′ Capovolgimento di fronte con Calhanoglu che avanza per vie centrali. Cuadrado lo ferma con la spalla, il numero 10 rossonero va a terra ma Damato fa proseguire.

52′ Spazza la difesa del Milan e corner che non sortisce effetto.

51′ DYBALA!!!! Grande azione della Juve, tutta di prima con Khedira che in area innesca l’argentino ed il suo sinistro a giro viene disinnescato da Donnarruma in angolo.

50′ Azione personale di Bonucci che, di gran carriera avanza, finendo a terra ma per Damato non è fallo.

49′ BONAVENTURA!!!! La mezzala rossonera salta secco Cuadrado, palla in mezzo a tagliare l’area ma la difesa della Juve fa buona guardia.

48′ Milan che ha iniziato con un buon piglio in questo secondo tempo, cercando di pressare le fonti di gioco bianconere.

47′ CALHANOGLU!!! Conclusione dai 30 metri, molto difficile, neutralizzato facilmente da Buffon.

46′ Ottima azione di Calabria, sulla destra, cross splendido ed inzuccata di Bonaventura che non spaventa Buffon. Non ci sono stati cambi nel corso dell’intervallo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Primo tempo che si conclude tra le proteste dei calciatori del Milan: fallo su Calhanoglu ma l’arbitro fischia la fine della frazione. Match equilibrato.

1′ di recupero.

44′ Juve che chiude in attacco questa prima frazione: fallo di Mandzukic in pressing su Rodriguez.

42′ Dopo 1′ di break…si riprende il gioco.

41′ Suggerimento morbido di Cuadrado per Khedira. Il centrocampista della Juventus viene chiuso in maniera regolare, secondo Damato, da Rodriguez ma resta a terra dolorante.

40′ 5′ al termine del primo tempo e grande intensità in questa fase.

38′ ANCORA BONAVENTURA!!! Il centrocampista rossonero carica il destro dalla lunga distanza. La sua conclusione è potente ma imprecisa e sfera che si perde alta sulla traversa.

36′ MANDZUKIC, CHE OCCASIONE!!! Cross di Cuadrado, buca l’intervento Romagnoli ed il croato di testa non riesce a dare potenza.

35′ Dieci minuti al termine del primo tempo e l’equilibrio regna sovrano.

33′ CUADRADO!!! Azione personale sulla destra del colombiano, tiro potente ma niente da fare.

32′ DYBALA!!! Bello scambio tra Mandzukic e l’argentino che salta Rodriguez e calcia di destro verso la porta di Donnarumma ma il pallone non crea pericoli alla porta rossonera.

31′ BONAVENTURA!! Sugli sviluppi dell’azione d’angolo, Suso crossa verso il centro. Si accende una mischia in area risolta dal numero 5 rossonero che calcia sul fondo.

30′ SUSO!!!!! Sinistro dalla distanza a giro, forse deviato, e Buffon si distende sulla sinistra, deviando in angolo.

29′ Grande equilibrio all’Olimpico, come ci si aspettava.

27′ Cuadrado sbaglia il controllo, al momento del cross, favorendo la chiusura di Rodriguez. Fortunato il Milan in questa ripartenza della Juve.

26′ TENTA IL NUMERO DYBALA!!! Cross a rientrare a mezza altezza, dalla sinistra, e mezza rovesciata dell’argentino che svirgola, da posizione impossibile.

24′ Gran giocata di Suso: lo spagnolo punta Asamoah e lo salta. Parte il cross verso il centro dell’area di rigore. Stacca di testa Barzagli che trasforma l’azione da difensiva in offensiva

22′ Anticipo netto di Bonucci su Mandzukic. Il capitano del Milan allarga il gioco per Suso che però non riesce ad evitare che il pallone varchi la linea bianca.

21′ GRAN PALLA DI DYBALA!!! Cross dalla destra (teso) dell’argentino ma è bravissimo Donnaruma ad anticipare tutti in uscita bassa.

19′ Discesa di Cuadrado sulla corsia di destra. Il colombiano guadagna il fondo ma il suo traversone è fuori misura sia per Mandzukic che per Matuidi.

17′ Douglas Costa chiede lo scambio con Dybala sulla fascia sinistra. Il passaggio di ritorno è troppo lungo e il pallone si perde direttamente in fallo laterale.

15′ OCCASIONE JUVENTUS!!! Bellissima combinazione tra Asamoah e Douglas Costa sulla sinistra, imbeccato a rimorchio Dybala ed il suo sinistro a giro termina a lato, alla destra di Donnarumma.

14′ Spinge sempre tantissimo sulla sinistra Douglas Costa, cross mancino ma la difesa del Milan allontana.

13′ Prova una sponda di tacco Mandzukic, servito da Cuadrado, ma Dybala viene anticipato da Romagnoli.

12′ Milan che ha alzato il proprio baricentro, dopo un avvio un po’ timoroso, non consentendo ai bianconeri di organizzare azioni pericolose.

10′ Mandzukic prova ad innescare sempre Khedira, premiando un altro movimento senza palla del tedesco in area, ma la rifinitura del croato non è delle migliori.

9′ Partita che si fa equilibrata all’Olimpico con il Milan che prova ad accendersi.

8′ OCCASIONE MILAN!!!! Grande azione di Calhanoglu sulla sinistra e poi, scambiando con Cutrone, tiro dai 17 metri del giovane attaccante ma Buffon respinge.

7′ Cutrone imbeccato con un lancio lungo da Bonucci, viene anticipato da Barzagli e l’azione dei campioni d’Italia può riprendere.

6′ Prova a reagire il Milan ma, fino ad ora, i bianconeri arrivano sempre prima sul pallone.

5′ E’ partita altissima la Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri sta costringendo i rossoneri di Gattuso all’interno della propria trequarti campo.

4′ Intervento deciso di Calhanoglu su Cuadrado: calcio di punizione in favore della Juve in mezzo al campo. Pioggia che concede una tregua.

3′ Il Milan prova ad imbastire il proprio possesso palla ma pressano molto bene gli juventini, recuperando subito palla.

2′ OCCASIONE JUVENTUS!!! Grande movimento di Khedira, imbeccato da un Douglas Costa molto rapido, ma la conclusione del tedesco non fa paura a Donnarumma.

1′ Numero di Cuadrado sulla destra, fa fuori Rodriguez ma è bravo Bonucci a chiudere su Mandzukic ma la Juve detta i tempi in questo inizio.

INIZIO PRIMO TEMPO!!

21.01: Grande emozione all’Olimpico dopo l’Inno! Tra poco, calcio d’inizio!

21.00: Ora, protagonista Noemi che intona l’Inno di Mameli, accompagna dai calciatori in campo e dal pubblico.

20.59: STREPITOSE LE SCENOGRAFIE!!!!

20.58: Le squadre scendono in campo!

20.56: Tutto pronto!!

20.51: In campo Andrea Pirlo, testimonial della manifestazione ed entrambe le tifoserie intonano un coro per lui. Davvero una bella manifestazione di affetto!

20.45: Stadio Olimpico tutto esaurito! Una cornice, nonostante le condizioni atmosferiche, davvero impressionante.

20.43: Le squadre proseguono con il riscaldamento. Si comincia alle 21.00!

20.40: Pioggia che ha un po’ diminuito la propria intensità ma il campo dell’Olimpico è davvero molto pesante.

20.34: Per Paulo Dybala tre gol e due assist nelle ultime quattro presenze contro il Diavolo, tra campionato e coppe. Nikola Kalinic ha trovato la rete in tre dei sei match giocati contro la Juve: solo contro Inter e Cagliari ha segnato più reti (quattro).

20.31: “Il Milan può vincere – ha dichiarato in conferenza stampa il capitano rossonero Leonardo Bonucci – Se riuscirà a sfruttare le due-tre occasioni a disposizione”.

20.28: La Juventus è imbattuta da 11 match di Coppa Italia contro il Milan: sette successi (inclusi gli ultimi tre confronti) e quattro pareggi. I bianconeri hanno trovato la rete in 14 degli ultimi 15 match giocati contro il Milan in tutte le competizioni. Juventus e Milan hanno entrambe mantenuto la porta inviolata in tutte le quattro partite giocate in questa edizione della Coppa Italia. Quella rossonera è la squadra che ha effettuato più conclusioni dagli ottavi in poi di questa edizione della Coppa Italia (67 in quattro gare).

20.26: La vincente della Coppa Italia si qualifica direttamente alla prossima Europa League e questo pass interessa soprattutto i rossoneri che sono sesti in campionato mentre i bianconeri sono già ammessi alla prossima Champions League. Vediamo nel dettaglio tutti gli scenari:

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE COMBINAZIONI

20.23: Un’immagine dello spogliatoio della Juve:

20.14: Nessuna novità invece per Gennaro Gattuso che schiera Cutrone al centro dell’attacco con Suso da una parte e Calhanoglu dall’altra. Locatelli sarà in cabina di regia con Biglia che partirà dalla panchina.

20.10: Una scelta a sorpresa. Un lusso che in Italia solo l’allenatore della Juventus può permettersi: Gonzalo Higuain non partirà dal primo minuto nella finale di Coppa Italia contro il Milan. In una gara che storicamente va spesso oltre i 90 minuti, Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare il centravanti argentino in panchina e di lanciare Mario Mandzukic dal primo minuto. “E’ pienamente recuperato, sta bene”, ha detto ieri il manager livornese rispondendo alla domanda sulle condizioni fisiche del croato che dopo l’infortunio è stato subito gettato nella mischia dal primo minuto. Cuadrado terzino destro titolare, Asamoah preferito ad Alex Sandro e Benatia al centro della difesa. Queste le altre scelte a sorpresa di Allegri, che ha però sorpreso soprattutto per il tridente offensivo: a San Siro contro l’Inter, nella gara decisiva per la corsa Scudetto, fu escluso Dybala. Adesso è il turno del Pipita Higuain. In Italia, solo la Juve può permetterselo.

20.06: Diluvia a Roma in questo momento per cui si prospetta un manto erboso piuttosto pesante. Si prospetta un incontro fisico.

20.03: Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

20.02: Le parole di Rino Gattuso alla vigilia: “Riconosciamo caratteristiche precise negli avversari. Cuadrado e Douglas Costa sono bravi a creare superiorità numerica. Dobbiamo fare fatica e la testa fa fare cose impensabili, sia nello sport sia nella vita. Domani, per noi, è qualcosa di importante. C’è bisogno che scatti qualcosa nella testa. Dobbiamo andare alla ricerca di quel qualcosa in più che ci può far ottenere una vittoria fondamentale. Come la vivo? Da giocatore ero un pazzo scatenato, facevo tutte delle cose strane. Avevo un modo particolare di prepararle. Oggi sento una pressione pazzesca addosso. Sento i tifosi sulle mie spalle. La cosa che mi fa rilassare di più è quando alleno. In quella situazione mi sfogo e non ci penso. Poi quando inizio a preparare le partite comincio a non dormire…”. E aggiunge: “Ho sempre creduto che, per essere una grande squadra, ci vuole un grandissimo spogliatoio. È il gruppo che ti fa vincere le coppe e i campionati. Il singolo ti fa vincere uno o due partite”.

20.00: Quando si dice entrare in campo…

19.59: Il Milan invece è giunto all’atto finale eliminando, nell’ordine, l’Hellas Verona negli ottavi di finale con un rotondo 3-0, l’Inter per 1-0 dopo i tempi supplementari nel derby dei quarti di finale, ed infine la Lazio in semifinale, avendo la meglio ai rigori per 5-4, dopo che le due sfide si erano entrambe concluse sullo 0-0, punteggio rimasto invariato anche dopo i tempi supplementari.

19.57: La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per 2-0 agli ottavi di finale, il Torino, con lo stesso punteggio nel derby dei quarti di finale, ed infine l’Atalanta in semifinale, regolando i bergamaschi con un doppio 1-0.

19.56: Sarà una sfida che metterà a confronto, poi, la classe di giocatori come Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Paulo Dybala e Gigi Buffon e la voglia di arrivare di Suso, Patrick Cutrone, Davide Calabria ed Alessio Romagnoli. Compagine di Gattuso guidata, tra l’altro, dal grande ex del match Leonardo Bonucci. Gli spunti, dunque, non mancano.

19.54: I supporters rossoneri sono numerosi al seguito della squadra:

The #DevilsinRome are ready to support the boys! ❤⚫

🔊🔊 Crank those speakers up!

Il cuore batte, la voce è calda: pronti a sostenere i ragazzi! ❤⚫

Alza il volume: vieni con noi all'Olimpico! 🏟🔊🔊#JuveMilan pic.twitter.com/vQcO4Q5w07 — AC Milan (@acmilan) May 9, 2018

19.53: Da par suo la squadra di Rino Gattuso proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo avendo, forse, una motivazione in più. Un’eventuale vittoria consentirebbe ai milanisti di accedere direttamente all’Europa League, assicurando la qualificazione al torneo continentale senza passare dai preliminari. Un aspetto da non sottovalutare per un club che ha sempre tenuto in debito conto l’importanza delle rassegne internazionali.

19.51: Si preannunciano 90′ di fuoco, senza tener conto di eventuali tempi supplementari ed oltre. La Vecchia Signora, ad un passo dallo Scudetto, vuol fare doppietta. Sono ventiquattro i precedenti tra le due rivali nella coppa nazionale e la Juve comanda con 10 successi contro i 7 dei rossoneri. L’ultima sfida in ordine di tempo risale a due stagioni fa quando un gol nei supplementari dello spagnolo Alvaro Morata valse il trionfo alla formazione di Massimiliano Allegri. Bianconeri, dunque, che puntano al 13° sigillo in questa competizione, forte anche di un altro dato statistico: negli ultimi undici match di Coppa Italia contro il Milan, la compagine di Torino è imbattuta grazie a sette vittorie e quattro pareggi.

19.49: Uno sguardo allo spogliatoio del Milan…

Take a peek inside the boys' dressing room. Are you ready for #JuveMilan? 💪🏻🔴⚫️

Uno sguardo allo spogliatoio dei rossoneri. 90 minuti alla #TIMCupFinal 🔜⚽️#DevilsInRome pic.twitter.com/G60JxSNIA9 — AC Milan (@acmilan) May 9, 2018

19.47: Nessuno scossone dell’ultima ora in casa Milan. Gattuso dovrebbe confermare Locatelli al posto di Biglia in mezzo al campo, col tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu. In difesa spazio alla linea titolare: Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. Osservato speciale il calciatore turco, in grande condizione con 7 gol e 10 assist in questa stagione.

19.45: Si profila una grande sorpresa: centravanti nel 4-4-1-1 potrebbe essere infatti Mario Mandzukic, recuperato dopo l’infortunio di San Siro con l’Inter e l’assenza forzata contro il Bologna, mentre Gonzalo Higuain dovrebbe partire dalla panchina. Un’esclusione clamorosa, inserita però in una rotazione che valuta anche l’importanza dei cambi in corso, specie in una sfida che può trascinarsi ai supplementari.

19.43: I giocatori sono arrivati nell’impianto romano.

19.41: Grande attesa allo stadio Olimpico in una sfida molto sentita tra due grandi squadre del nostro calcio con ospiti d’eccezione come Andrea Pirlo che ha vestito la maglia bianconera e rossonera.

19.40: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Italia 2018 tra Juventus e Milan.

Foto: Ciro Santangelo