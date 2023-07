Juventus-Milan domani, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Questa notte ci attende una amichevole di grande importanza per i colori italiani. Juventus e Milan, infatti, saranno di fronte nella partita valevole per il Soccer Champions Tour che si sta disputando negli Stati Uniti. Il match si disputerà alle ore 04.30 italiane (le ore 19.30 locali) al Dignity Health Sports Park di Carson (California).

Come arrivano le due squadre all’evento? I bianconeri di mister Max Allegri sono ancora fermi ai box. La loro amichevole d’esordio contro il Barcellona, infatti, non si è disputata. La sfida di Santa Clara si è trasformata in un allenamento per la Juventus, dato che i blaugrana hanno dovuto alzare bandiera bianca per un virus gastro-intestinale.

I rossoneri di mister Stefano Pioli, grandi protagonisti del mercato estivo, hanno invece esordito a Pasadena contro il Real Madrid. Dopo un 2-0 iniziale con le reti di Tomori e Romero, il Milan è stato superato dalle Merengues per 3-2, ma più per demeriti propri che per la bravura della squadra di mister Carlo Ancelotti.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

L’amichevole tra Juventus e Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport sul canale Sky Sport Summer (201), mentre in streaming sarà visibile su DAZN. Essendo sui canali Sky, il derby italiano si potrà vedere in streaming anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO JUVENTUS-MILAN OGGI

Venerdì 28 luglio

Ore 04.30 Juventus – Milan – diretta su DAZN e Sky Sport Summer

PROGRAMMA JUVENTUS-MILAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse