Su che canale vedere Juventus-Milan, amichevole 28 luglio? Calendario, programma, orario e streaming

Nella giornata di domani, venerdì 28 luglio, la Juventus e il Milan si affronteranno in un derby amichevole tutto italiano. Le due formazioni infatti, avranno l’opportunità di scontrarsi all’interno del Soccer Champions Tour, torneo composto da squadre blasonate che sanno regalare tanto spettacolo. E a partire dalle 4.30, orario italiano, i bianconeri e i rossoneri tenteranno di mettere minuti sulle gambe e soprattutto di regalare una gioia ai propri tifosi.

All’interno del Dignity Health Sports Park di Carson, negli Stati Uniti, le due formazioni, quella di Massimiliano Allegri e quella di Stefano Pioli, cercheranno di prevalere l’una sull’altra. La Juventus non ha disputato la prima amichevole di questo torneo perché rinviata: un attacco virale ha impedito al Barcellona di scendere in campo. Il Milan invece, ha già affrontato il Real Madrid non riuscendo però a spuntarla dopo il vantaggio di due gol acquisito nel corso del primo tempo: i Blancos di Carlo Ancelotti hanno poi rimontato da 0-2 a 3-2.

Vedremo domani, lo ricordiamo, a partire dalle 4.30, chi riuscirà a spuntarla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Milan match amichevole. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201) e in diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO JUVENTUS-MILAN (28 LUGLIO)

Venerdì 28 luglio

Ore 4.30 italiane – Juventus-Milan – Diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

PROGRAMMA JUVENTUS-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (Canale 201).

Sky Sport Summer (Canale 201). Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN.

