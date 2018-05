LIVE Giro d’Italia 2018, Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano in DIRETTA: la tappa di oggi (12 maggio). A che ora comincia e come vederla in tv? I comuni attraversati

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018. Dopo l’arrivo in salita sull’Etna che ha scombussolato la classifica generale, è il momento del secondo traguardo in quota, in una tappa che attraverserà tre regioni, Calabria, Basilicata e Campania.

Gli uomini di classifica potranno attaccare Simon Yates, che ha conquistato la maglia rosa e vorrà preservare il proprio vantaggio nei confronti degli altri big in vista del nuovo arrivo in salita di Campo Imperatore, previsto per domani. Giornata in cui saggeremo nuovamente la condizione di Domenico Pozzovivo, Fabio Aru, Chris Froome e Tom Dumoulin.

La partenza da Praia a Mare è fissata alle 11.55, mentre l’arrivo a Montevergine di Mercogliano è previsto tra alle 16.58 e le 17.31, in base alla media oraria (prevista tra i 38 ed i 42 km/h). La nona tappa del Giro d’Italia verrà trasmessa in diretta tv RaiSport e dalle 14.00 su Rai2. Diretta tv anche su Eurosport1 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30. Buon divertimento a tutti.

La tappa di oggi – La classifica generale – I comuni attraversati oggi – A che ora passa il Giro a casa tua

