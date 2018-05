LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA: la tappa di oggi. 7 uomini in fuga con 5′ di vantaggio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2018, 209 km da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano. La prima parte del percorso non presenta particolari difficoltà, ma negli ultimi 50 km potrebbe davvero esplodere la corsa. A Salerno la strada inizia a salire a gradoni verso i 1.260 metri del Santuario di Montevergine, che sarà il secondo arrivo in salita di questa edizione. L’ascesa conclusiva misura 17 km è ha una pendenza media attorno al 6%. Nel finale vedremo quindi una grande battaglia per conquistare la vittoria di tappa oltre a un confronto diretto tra gli uomini di classifica. La Maglia Rosa Simon Yates ed Esteban Chaves, dopo la splendida doppietta sull’Etna, potrebbero riprovarci oggi. Ci aspettiamo di vedere protagonista anche il nostro Domenico Pozzovivo, mentre Fabio Aru e Chris Froome dovranno cercare di recuperare il terreno perso fino ad ora da Tom Dumoulin.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa tappa. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento!

14.48: la differenza tra Polanc (che è in fuga) e Conti (che è nel gruppo) nei primi 85 chilometri.

It’s far from easy riding in the peloton at the @giroditalia, but chasing down and staying with the break is even harder. Note Jan Polanc’s ave power and speed over two hours on Stage 8 so far vs his teammate Valerio Conti in the bunch. #FeeltheBurn #Giro101 pic.twitter.com/PiZXVyiH5u — Velon CC (@VelonCC) May 12, 2018

14.45:

🇮🇹 #Giro101 9️⃣5️⃣ Km to go

➡️ @matmohoric is in the break of the day: 8-man group with an advantage of 5'45" — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) May 12, 2018

14.41: non c’è stata volata davanti, tra i fuggitivi. Passa per primo Rodolfo Torres dell’Androni.

14.38: tra poco il passaggio al traguardo volante di Agropoli per i fuggitivi.

14.35: se dovesse continuare a fare il ritmo la Mitchelton-SCOTT, aumenterebbero e non di poco le chance per i fuggitivi.

14.32: massimo vantaggio per i fuggitivi, il distacco del gruppo sale oltre i 6′.

14.29: si avvicina il traguardo volante di Agropoli mentre i fuggitivi viaggiano con quasi 6′ di vantaggio. Sempre la Mitchelton-Scott davanti.

14.26: superati i 100 chilometri di gara.

14.23: ricordiamo la composizione del gruppo di testa. L’italiano Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), il colombiano Rodolfo Torres (Androni – Sidermec), l’italiano Davide Villella (Astana), lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain – Merida), il belga Tosh Van der Sande (Lotto FixAll), l’olandese Koen Bouwman (Lotto NL – Jumbo) e lo sloveno Jan Polanc (UAE-Team Emirates).

14.20: la Mitchelton lascia un po’ di corda, i sette al comando tornano a 5’30”.

14.17: ecco i fuggitivi di oggi.

14.14: 115 chilometri all’arrivo per i fuggitivi.

14.11: la Fdj si è posizionata alle spalle della squadra australiana, Pinot potrebbe avere intenzione di giocarsi la vittoria.

14.08: quando mancano 120 chilometri al traguardo la Mitchelton-Scott è ancora da sola in testa al gruppo e non sta ricevendo supporto da altre formazioni, magari interessate al successo di tappa.

14.05: il gruppo ha stabilizzato il distacco sui 5′.

14.02: la corsa è passata nei pressi di Vallo della Lucania, pur senza transitarci ufficialmente.

13.59: ecco delle immagini dalla corsa postate su Twitter dalla LottoNL-Jumbo, squadra che ha Bouwman in fuga.

🇮🇹#Giro101

Full gas!💨 Lead it now more than 5 minutes pic.twitter.com/dLG3vjKbMg — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) May 12, 2018

13.56: i corridori che compongono la fuga sono in un tratto di leggera discesa rettilinea dove si raggiungono velocità molto elevate.

13.53: Mitchelton-Scott in controllo, Yates potrebbe anche pensare a vincere la tappa ma non è scontato che la formazione australiana decida di andare a riprendere la fuga.

13.50: il distacco è sceso nuovamente a 4’45”

13.47: 140 chilometri alla conclusione, situazione stabile.

13.43: e infatti il distacco ora si è stabilizzato.

13.40: ora il gruppo è più allungato, sembra i 5’30” possano essere il limite prima che il gruppo inizi a rimontare e gestire il distacco.

13.37: il distacco, però, continua ad aumentare e sale oltre i 5′.

13.34: la Mitchelton-Scott, una volta che il gruppo è scivolato a 4’45” dai fuggitivi, ha incrementato il ritmo. 145 chilometri alla conclusione.

13.31: vantaggio già otre i 4′.

13.28: il meglio piazzato in classifica generale è Jan Polanc, che alla partenza della frazione odierna occupava la 37esima posizione con un ritardo di 8’16” da Yates.

13.26: margine già nell’ordine dei 3′, inizia a farsi vedere davanti la Mitchelton-Scott.

13.23: il gruppo è praticamente fermo.

13.21: la fuga con Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), Rodolfo Torres (Androni – Sidermec), Davide Villella (Astana), Matej Mohoric (Bahrain – Merida), Tosh Van der Sande (Lotto FixAll), Koen Bouwman (Lotto NL – Jumbo) e Jan Polanc (UAE-Team Emirates) ha un minuto e mezzo di vantaggio, ormai sembra fatta.

13.20: il gruppo ha rallentato e la maglia rosa Simon Yates ne ha approfittato per sbrigare un’esigenza fisiologica.

13.19: la corsa è un tratto di discesa ma tra poco si tornerà a salire anche con pendenze interessanti.

13.17: il gruppo torna compatto a 45” dai fuggitivi.

15.16: si è spezzato il gruppo! Potrebbe essere un momento molto insidioso anche per i big.

13.13: l’attività di questa prima fase di corsa potrebbe far propendere per una tappa in cui in gruppo di parla di una fuga che arriverà al traguardo, magari in base alle idee dei big e della squadra della maglia rosa Simon Yates.

13.10: altri scatti, sempre con Gonçalves assieme a Carthy, Tonelli e Armée

13.07: Gonçalves è stato raggiunto, Pedersen invece si è staccato dalla fuga ed è stato ripreso.

13.05: non si fermano gli scatti in gruppo, ci prova anche Gonçalves mentre i fuggitivi sono tornati ad avere un solo minuto di vantaggio.

13.02: desiste Senni che viene riassorbito dal gruppo principale.

12.59 Troviamo quindi otto uomini al comando: Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), Rodolfo Torres (Androni – Sidermec), Davide Villella (Astana), Matej Mohoric (Bahrain – Merida), Tosh Van der Sande (Lotto FixAll), Koen Bouwman (Lotto NL – Jumbo), Mads Pedersen (Trek – Segafredo) e Jan Polanc (UAE-Team Emirates)

12.56 Mads Pedersen e Jan Polanc rientrano in testa

12.54 Ripresi Tim Wellens e Adam Hansen

12.52 Il ritardo di Senni è di 1’30”

12.49 La Lotto FixAll manda all’attacco altre due uomini: Tim Wellens e Adam Hansen

12.46 È uscito dal gruppo anche Manuel Senni (Bardiani – CSF), che insegue ad un minuto di ritardo

12.43 Il loro ritardo è di 20″ dalla testa

12.40 Al loro inseguimento ci sono Mads Pedersen (Trek – Segafredo) e Jan Polanc (UAE-Team Emirates)

12.37 Questi i fuggitivi: Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), Rodolfo Torres (Androni – Sidermec), Davide Villella (Astana), Matej Mohoric (Bahrain – Merida), Tosh Van der Sande (Lotto FixAll) e Koen Bouwman (Lotto NL – Jumbo)

12.33 Ora sei corridori hanno preso un discreto margine

12.29 La velocità è elevatissima in questa fase, gruppo in lunga fila indiana

12.26 Percorsi i primi 20 km, continuano gli attacchi

12.23 Oggi potrebbe essere l’occasione giusta per far andare in porto una fuga e quindi nessuna squadra vuole restare esclusa

12.20 Annullata anche questa azione, il gruppo torna nuovamente compatto

12.19 In testa al gruppo sta tirando la Bardiani – CSF, esclusa da questo tentativo

12.17 Gli uomini all’attacco sono Francois Bidard (AG2R La Mondiale), Mattia Cattaneo (Androni – Sidermec), Alexey Lutsenko (Astana), Manuele Boaro (Bahrain – Merida), Alessandro De Marchi (BMC), Elia Viviani (QuickStep – Floors), Tony Martin (Katusha – Alpecin) e Nathan Brown (EF – Drapac)

12.14 Ripartono gli scatti, altri otto corridori ci provano

12.10 Nulla da fare, annullato questo primo tentativo, gruppo compatto dopo 5 km

12.07 Si avvantaggiano nove corridori

12.04 Subito i primi scatti in testa al gruppo

12.00 PARTE LA TAPPA!! I corridori scattano in questo momento da Corso Aldo Moro

11.56 Ultimi preparativi anche in casa Bahrain Merida con Domenico Pozzovivo che sarà uno dei corridori più attesi sulla salita finale

🇮🇹 #Giro101 🎥 Inside #BAHRAINMERIDA🇧🇭 team bus before the start of today's stage ⤵️ pic.twitter.com/U9aspRxCzA — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) May 12, 2018

11.53 Pronto anche il francese Thibaut Pinot, che oggi potrebbe tentare in primo vero attacco

11.50 Ecco il vincitore dell’Etna, il colombiano Esteban Chaves, che veste la Maglia Azzurra

11.47 Arriva al foglio firma anche la Maglia Rosa Simon Yates, oggi si difenderà o proverà ad attaccare di nuovo?

11.44 Interviste prima della partenza per Saronni, oggi la UAE-Team Emirates sarà una delle squadre più attese nel finale, per capire se faranno un’azione per lanciare Fabio Aru

11.41 Oggi c’è anche chi si presenta anche in ciabatte da mare al foglio firma….

Does riders took Praia a Mare too much seriously? #Giro101 pic.twitter.com/Ylyy3M1p39 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2018

11.39 L’ascesa di Montevergine misura 17 km è ha una pendenza media attorno al 6%. Una salita quindi pedalabile, ma con moltissimi tornanti, che potrebbero rappresentare un’ulteriore difficoltà

Salita regolare e dalle pendenze dolci ma ricca di curve e tornati. Bisognerà fare più attenzione alla seconda foto oggi. #Giro101 pic.twitter.com/HuztLDVB3W — Ventagli (@ventolaterale) May 12, 2018

11.36 La salita finale odierna potrebbe rappresentare una grande occasione per gli scalatori per recuperare terreno in classifica

11.33 Il percorso odierno prevede 209 km da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano, che ospiterà il secondo arrivo in salita di questa edizione

📌 Stage 8 | Tappa 8

📅 May 12th, 2018

⛅ Praia a Mare – Montevergine di Mercogliano, 209 km

⏰ Start: 12.00 PM CEST

🏁 Finish: 5.15 PM ca CEST

🖥 https://t.co/xr5Zd8pNih#Giro101 pic.twitter.com/x06PAEdRhB — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2018

11.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2018

