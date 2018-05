LIVE Europa League, Atletico Madrid-Arsenal 1-0 e Salisburgo-Marsiglia 2-0 in DIRETTA: Diego Costa sblocca il risultato al Metropolitano, Schlager raddoppia in Austria

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia, semifinali di ritorno dell’Europa League 2018. Questa sera allo Stadio Metropolitano di Madrid i Colchoneros ed i Gunners si confronteranno per conquistare un posto nella finale di Lione. Si è reduci dal match dell’Emirates Stadium in cui la truppa di Arsene Wenger, nonostante la superiorità numerica (frutto dell’espulsione di Šime Vrsaljko), non è andata oltre l’1-1. All’iniziale marcatura di Lacazette ha risposto il fuoriclasse Griezmann. Un risultato che mette in una situazione di vantaggio l’Atletico per la regola dei gol in trasferta.

Dopo il 2-0 subito a Marsiglia all’andata, il Salisburgo è chiamato nuovamente all’impresa: per accedere alla finale di Europa League, questa sera i campioni d’Austria dovranno ribaltare ancora una volta un passivo di due reti, per poi potersi andare a giocare il trofeo nell’ultimo atto a Lione, in Francia.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinali di ritorno di Europa League tra Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.05. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

81′ SALISBURGO-MARSIGLIA 2-0: OM che preme e fa incetta di calci d’angolo senza però sfruttarli a dovere.

79′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Diego Costa si mette in proprio e tenta la conclusione verso la porta ma il suo destro viene deviato dalla difesa dei Gunners.

78′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Griezmann anticipa Chambers ed entra in area di rigore: Xhaka, in scivolata, non concede la possibilità di calciare all’attaccante francese e compie un grande intervento.

76′ SALISBURGO-MARSIGLIA 2-0: Tiro-cross di Anguissa dalla destra, la difesa di casa si rifugia in calcio d’angolo. Calcio d’angolo di Payet per Germain, il quale manca l’aggancio e permette la ripartenza del Salisburgo.

74′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Lancio di Xhaka per il taglio di Monreal alle spalle di Partey in area di rigore: il terzino spagnolo fa la sponda nell’area piccola ma Gimenez è posizionato bene e allontana la sfera.

72′ SALISBURGO-MARSIGLIA 2-0: Primo squillo del’OM con Thauvin che calciando da fuori area colpisce la traversa.

70′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Mkhitaryan recupera un pallone al limite dell’area e conclude col destro di controbalzo: palla di un soffio alta sopra la traversa.

68′ SALISBURGO-MARSIGLIA 2-0: Palla gol per il Salisburgo! Cross rasoterra dalla destra, Berisha prolunga di tacco per Hwang, il cui tiro da distanza ravvicinata è murato da Pelè. Il Marsiglia si è sciolto dopo il gol di Hadaira.

66′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Azione strepitosa di Diego Costa che supera due avversari e scarica dietro per Griezmann: l’attaccante francese, nell’area piccola, aggancia e tira col sinistro da posizione ravvicinata. Intervento provvidenziale di Mustafi che, in scivolata, devia il pallone che finisce tra le braccia di Ospina.

65′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Contropiede della squadra di Simeone condotto da Diego Costa: l’attaccante numero 18 porta palla e fa partire un destro verso la porta di Ospina appena fuori l’area di rigore, Mustafi ribatte il pallone.

64′ SALISBURGO-MARSIGLIA 2-0: SCHLAGER!!!! GOLLL!!! Un’azione insistita dei padroni di casa, tanti rimpalli e sinistro del calciatore di casa con la deviazione di Sarr decisiva. Con questo risultato si andrebbe ai supplementari.

63′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Ancora Ozil che cerca il taglio sul primo palo di Welbeck: l’attaccante inglese non arriva di pochissimo all’appuntamento con il pallone.

62′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Xhaka libera un sinistro rasoterra sul primo palo dal limite dell’area: Oblak è bravissimo, si distende e manda la sfera in calcio d’angolo.

61′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Assolo di Ozil sulla sinistra, ne salta due, palla rasoterra a rimorchio per Lacazette, monumentale la chiusura di Godin.

60′ SALISBURGO-MARSIGLIA 1-0: NOOOO!!! Haidara mette in mezzo per Dabbur, il qual cerca un complicato colpo di tacco e sciupa una buona occasione. Brutta prova finora del centravanti del Salisburgo.

59′ ATLETICO MADRID-MARSIGLIA 1-0: Griezmann con il suo sinistro ad incrociare non trova la porta.

58′ ATLETICO MADRID-MARSIGLIA 1-0: Ammonito Nacho Monreal che ferma con le cattive Griezmann e calcio di punizione a trequarti campo per l’Atletico.

57′ SALISBURGO-MARSIGLIA 1-0: Tiro improvviso di Ramalho da distanza considerevole: Pelè non arrischia la presa e smanaccia la sfera. Spingono i padroni di casa.

55′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Partey inventa per il taglio di Diego Costa all’interno dell’area: l’attaccante ex Chelsea mette a sedere Chambers, intervento provvidenziale di Mustafi che salva la squadra di Wenger.

54′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Wilshere calcia dal limite verso la porta di Oblak: Ramsey si trova sulla traiettoria ma non riesce a concludere per l’ottimo intervento di Partey in ripiegamento difensivo.

53′ SALISBURGO-MARSIGLIA 1-0: Salisburgo in vantaggio! Haidara parte dalla trequarti, supera 3 avversari ed entra in area, superando Pelè col destro. Ora potrebbe cambiare l’inerzia della partita. Un super gol per il giocatore del Salisburgo.

52′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Thauvin crossa dalla destra, ma il suo lancio non trova nessun compagno e termina sul fondo.

51′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Vitolo, dalla sinistra, converge verso il centro e appoggia per Koke al limite dell’area: il centrocampista numero 6 scarica un destro rasoterra, palla lontana dallo specchio della porta.

49′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: Griezmann dalla bandierina: Diego Costa, sul secondo palo, arretra e colpisce di testa, Ospina blocca la sfera senza difficoltà.

48′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Occasione per il Marsiglia! Germain serve Payet, il quale appoggia nuovamente al mittente: questi calcia al volo dal limite dell’area e manda a lato di poco.

46′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Ocampos dribbla un uomo e calcia di destro dall’interno dell’area: palla sull’esterno della rete. Ottimo inizio per i francesi.

RIPRENDONO I SECONDI TEMPI

TERMINATI I PRIMI TEMPI:

ATLETICO-ARSENAL 1-0 – Diego Costa al 45+2′

SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0

45+2′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 1-0: GOLLL DIEGO COSTA!!! Una fiammata dei Colchoneros: azione di contropiede costruita da Griezmann, apertura stupenda per l’attaccante spagnolo ed è il 2° gol in Europa League e la finale per l’Atletico è a un passo.

SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: 1′ di recupero!

ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: 3′ di recupero!

43′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Tiro dalla distanza di Sanson che non trova però la porta dei padroni di casa.

42′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Diego Costa imbuca per il movimento sul filo del fuorigioco di Vitolo: l’esterno ex Siviglia non riesce ad agganciare la sfera, Chambers recupera il pallone.

41′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Discesa di Thauvin, che entra in area e mette in mezzo per Ocampos, anticipato da Haidara.

39′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Calcio di punizione per l’Atletico Madrid dalla destra: Koke serve il taglio di Griezmann che, dall’interno dell’area, controlla col destro e gira col sinistro, palla di pochissimo a lato.

38′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Koke, dopo una respinta di Mustafi, piazza col sinistro al volo appena fuori l’area di rigore: la conclusione del giocatore spagnolo si spegne di un soffio a lato.

37′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Berisha prova ad inquadrare la porta ma nulla di fatto.

36′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Ulmer viene steso da Sarr: cartellino giallo per il difensore del Marsiglia e calcio di punizione dal lato corto dell’area di rigore per il Salisburgo.

35′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Fallo in attacco di Vitolo nei confronti di Ramsey: la squadra di Wenger riparte da una punizione nella propria metà campo.

34′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Numero di Payet, che viene steso da Berisha: calcio di punizione dalla trequarti per l’OM. Payet crossa a giro verso l’interno dell’area: traiettoria troppo lunga che non viene corretta in rete da nessun compagno.

32′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Wilshere inventa per il movimento di Monreal sul filo del fuorigioco: il terzino numero 18 non controlla bene il pallone che termina tra le braccia di Oblak.

30′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Schema da calcio d’angolo della formazione spagnola: Griezmann crossa per Partey che calcia al volo con il destro dal limite. Rocchi però ferma tutto per un fallo in attacco di Godin ai danni di Mustafi.

30′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: I primi 30 minuti non sono stati di certo memorabili: il Salisburgo ha tentato di aggredire il Marsiglia, che, dal canto suo, si è limitato a gestire il vantaggio.

29′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: L’Atletico Madrid si affida alle ripartenze: possesso palla prolungato della formazione inglese

28′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Dopo un’azione stupenda e di prima intenzione, Lacazette salta Oblak ma, da posizione defilata, scarica all’indietro per Ozil: il giocatore tedesco arriva sul fondo e mette un pallone insidioso nell’area piccola, la difesa spagnola si salva e allontana il pallone.

26′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Prolungato giro palla da parte dei giocatori del Salisburgo: i padroni di casa vogliono aprire varchi nella difesa del Marsiglia tramite il palleggio.

25′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Errore di Welbeck che fa partire il contropiede dell’Atletico Madrid: Vitolo lancia per Diego Costa che aggancia il pallone in area di rigore, Mustafi è attento e ferma l’azione dell’attaccante ex Chelsea.

23′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Thauvin prova il ”sombrero” ai danni di Ulmer: la palla rimbalza sul terreno e poi termina oltre la linea di fondo.

21′ ATLETICO MADRID 0-0-ARSENAL 0-0: Malinteso tra Griezmann e Diego Costa: l’attaccante francese sbaglia il filtrante per il giocatore spagnolo, Chambers è posizionato bene e allontana il pallone.

20′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Calcio di punizione dalla fascia destra per il Salisburgo: Berisha cerca Dabbur, il quale viene anticipato di testa da Sarr.

18′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Wilshere allarga sulla destra per la corsa di Bellerin che crossa di prima intenzione: pallone troppo lungo, Welbeck non può arrivare sulla sfera.

16′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Sanson lascia partire un destro redente ma non trova la porta austriaca.

15′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Azione manovrata della formazione inglese. Ramsey verticalizza per Monreal che, dalla sinistra, appoggia all’indietro per il movimento di Lacazette: passaggio impreciso, Gabi recupera la sfera.

13′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Punizione di Koke dalla destra: Saul anticipa sul primo palo ma, di testa, non riesce a girare verso la porta di Ospina.

12′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Progressione di Schlager che porta al tiro di Dabbur: conclusione potente dal limite che Pelè non trattiene. Luiz Gustavo interviene a spazzare l’area.

10′ ATLETICO MADRID – ARSENAL 0-0: Sostituzione per i Gunners dunque : entra Chamers ed esce lo sfortunato Koscielny molto sofferente. Il difensore francese finito ko per una torsione del ginocchio innaturale.

8′ ATLETICO MADRID-ARSENAL 0-0: Gioco momentaneamente fermo per un infortunio occorso a Koscielny. Il difensore francese sarà costretto al cambio, al suo posto è pronto ad entrare Chambers.

7′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Cross tagliato di Payet per Rami, il cui tiro di sinistro dall’interno dell’area termina alto.

6′ SALISBURGO-MARSIGLIA 0-0: Ulmer cerca Berisha con un lancio filtrante: i due non si intendono ed il pallone termina oltre la linea di fondo.

4′ CHE OCCASIONE PER L’ATLETICO MADRID!! Azione di forza di Diego Costa che supera Koscielny e Monreal: l’attaccante spagnolo entra in area ma, di punta col destro, spedisce il pallone sul fondo.

3′ ARSENAL!!!! Grande azione di Lacazette dalla destra con un cross radente. I Colchoneros si salvano in angolo. Dagli sviluppi del corner, nulla da fare per il fallo in attacco degli inglesi.

2′ Grande equilibrio allo stadio Metropolitano con l’Atletico che aspetta e l’Arsenal che cerca di fare la partita.

21.05:SI COMINCIA!!!!

20.57: SALISBURGO-MARSIGLIA: L’Olympique Marsiglia quarto dopo 35 giornate, con 70 punti, a -1 dal Monaco terzo, in piena lotta per un pass per la prossima Champions League 2018/19. Nessuno è squalificato e neppure diffidato. Il regolamento delle coppe europee 2017/18: si va in diffida al 2° cartellino, si è squalificati al 3°. Dopo i quarti di finale vengono azzerate le ammonizioni fino a quella fase inclusa. Un cartellino giallo per Maxime Lopez e Mitroglou.

20.54: SALISBURGO-MARSIGLIA: Salisburgo e Marsiglia si sono ritrovate di fronte nuovamente dopo 4 mesi: le due squadre facevano parte dello stesso girone nella fase da settembre a dicembre, e si sono qualificate a spese di Konyaspor e Vitoria Guimaraes. Nella gara di andata dei gironi, a settembre in Austria, vittoria casalinga del Salisburgo per 1-0 con rete determinante di Dabbur; nel match di ritorno dei gironi 0-0 al “Velodrome”, in dicembre, infine – all’andata delle semifinali – 2-0 francese in casa

20.48: ATLETICO MADRID-ARSENAL: Solo una sconfitta in 12 partite per l’Atletico in casa. Un vero fortino il Metropolitano.

Atlético have lost only once at home in 12 #UEL knockout phase encounters… pic.twitter.com/9SRABU3hs3 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 3, 2018

20.46: ATLETICO MADRID-ARSENAL: Pur avendo entrambi i club una lunga e gloriosa storia nelle coppe europee, Atletico Madrid ed Arsenal si sono incrociate per la prima volta nelle coppe europee in match ufficiali in questa semifinale di Europa League 2017/18: 1-1 il match di andata a Londra. Nei 28 confronti tra Atletico Madrid e club inglesi, vantaggio “colchoneros” per 10 vittorie contro le 6 britanniche e 12 pareggi a completare il bilancio. Lo score generale comprende – tra l’altro – anche 3 finali, di cui 2 vinte dagli iberici ed 1 perduta.

20.43: SALISBURGO-MARSIGLIA: Il Marsiglia di Garcia risponde con il 4-2-3-1: Pelè tra i pali, difesa a 4 con Sarr, Rami, Luiz Gustavo e Amavi, centrocampo basso con Lopez e Sanson, mentre il trio Thauvin-Payet-Ocampos ispirerà le giocate dell’unica punta Germain.

Salzburg or Marseille: who are you backing to progress? 💪#UEL pic.twitter.com/gQv8OD9O2R — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 3, 2018

20.42: SALISBURGO-MARSIGLIA: Wenger conferma gli stessi undici che hanno pareggiato nella gara d’andata all’Emirates Stadium. Difesa a 4 con Bellerin, Mustafi, Koscielny e Nacho Monreal. Ramsey, Xhaka e Wilshere formano il trio di centrocampo. In avanti, Welbeck e Ozil agiranno alle spalle dell’unica punta Lacazette.

20.41: ATLETICO MADRID-ARSENAL: Wenger conferma gli stessi undici che hanno pareggiato nella gara d’andata all’Emirates Stadium. Difesa a 4 con Bellerin, Mustafi, Koscielny e Nacho Monreal. Ramsey, Xhaka e Wilshere formano il trio di centrocampo. In avanti, Welbeck e Ozil agiranno alle spalle dell’unica punta Lacazette.

"I would like to look back and think I finished this love affair well." Arsène Wenger checks in for his 250th UEFA game. 💪#UEL pic.twitter.com/dkYegsKZIY — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 3, 2018

20.40: ATLETICO MADRID-ARSENAL: Partey sostituisce lo squalificato Vrsaljko sulla corsia di destra e va a comporre la linea difensiva con Gimenez, Godin e Hernandez. Gabi e Koke formano la coppia in mezzo al campo con Saul e Vitolo sugli esterni. In attacco, con Griezmann, torna titolare Diego Costa.

20.38: ATLETICO MADRID-ARSENAL: Atletico Madrid ed Arsenal si sfidano all’Estadio Metropolitano per la partita di ritorno delle semifinali di Europa League; la settimana scorsa a Londra nella partita di andata le due squadre si sono annullate, concludendo il match sul risultato di 1-1 e facendo pertanto pendere la bilancia dei favoriti dalla parte degli spagnoli. C’è da scommettere tuttavia che i Gunners daranno tutto per regalare al proprio tecnico Wenger, alla fine della sua esperienza londinese, un’ultima finale di coppa.

TEAM NEWS: Three changes for Atlético as Diego Costa, Vitolo & Gabi start. No changes for Arsenal in Madrid…#UEL pic.twitter.com/Sbe0sPOsMs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 3, 2018

20.37: SALIBURGO-MARSIGLIA: Non sarà facile per il Salisburgo rimontare il doppio vantaggio con cui l’OM inizia la partita di questa sera, frutto della vittoria del Velodrome grazie alle reti di Thauvin e N’Jie. Gli austriaci hanno comunque ottenuto un grandissimo risultato arrivando fino a questo punto del torneo, ma non hanno nessuna intenzione di mollare prima di avere giocato tutte le proprie chance: i francesi, dal canto loro, sono cresciuti molto sotto la guida di Rudi Garcia e giunti qui puntano la finale di Lione.

TEAM NEWS: Salzburg makes two changes from the first leg as Schlager & Gulbrandsen are brought into the starting line-up. Just one Marseille change as Germain comes in for the injured Mitroglou…#UEL pic.twitter.com/R8n1KbeCO8 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 3, 2018

20.36: Di seguito le formazioni ufficiali di Salisburgo-Marsiglia:

Salisburgo (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta, Ulmer; Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha; Dabour, Hwang.

Marsiglia (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rami, Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

20.35: Di seguito le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Arsenal:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Thomas Partey, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez; Vitolo, Saul, Gabi, Koke; Diego Costa, Griezmann

Arsenal (4-3-2-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Welbeck, Ozil; Lacazette

20.30: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA GOL di Atletico Madrid-Arsenal e di Salisburgo-Marsiglia.

Foto: profilo twitter Europa League