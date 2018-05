Basket, Serie A 2018: i migliori italiani della regular season. Alessandro Gentile non è bastato alla Virtus, Christian Burns dominante in area

La regular season della Serie A è terminata e la rosa delle magnifiche otto che si giocheranno lo Scudetto è stata definita. È quindi il tempo di fare dei bilanci e valutare quali sono stati i migliori italiani della stagione regolare. Partiamo da una tendenza: nelle varie classifiche statistiche di rendimento, c’è una netta predominanza di stranieri, rispecchiando una tendenza che oramai dall’inizio del secolo vede i giocatori nostrani poco protagonisti, nonostante le regole che negli anni la FIP ha continuato ad imporre ai club.

Era il più atteso alla vigilia della stagione e, almeno a livello statistico e personale, non ha deluso le aspettative. Alessandro Gentile è stato per settimane uno dei migliori realizzatori del campionato, chiudendo la stagione al quinto posto di questa classifica, con 16.8 punti di media a partita, ai quali Ale ha aggiunto 6.3 rimbalzi. Numeri positivi, che la dicono lunga sul ruolo da protagonista avuto quest’anno con la maglia della Virtus, nonostante non sia riuscito a portare la sua squadra ai playoff: ha pesato proprio l’assenza del casertano, fuori praticamente per tutto il mese di aprile, fino all’ultima giornata (è rientrato nella penultima ma giocando solo 10′), in cui 20 punti non hanno evitato la sconfitta, fatale, contro Reggio Emilia. La Virtus ha quindi mancato l’obiettivo stagionale, ma può “accontentarsi” con i numeri di un altro suo giocatore, Pietro Aradori, confermatosi una certezza del nostro campionato: lo Squalo ha infatti chiuso a breve distanza dal compagno di squadra, con 15.7 punti a partita.

I numeri, ancora, ci dicono che il miglior azzurro della stagione veste la casacca di Cantù. Si tratta di Christian Burns, primo in assoluto nella classifica dei rimbalzi con 10.2 di media (unico in doppia cifra). L’italo-americano è andato in doppia doppia in ben 18 delle sue 29 presenze, chiudendo la regular season con 14.3 punti di media. Non solo, Burns è anche il miglior tiratore azzurro per percentuale da due punti (57.7%). Una notizia senz’altro positiva per la Nazionale e per coach Meo Sacchetti, che conferma il ruolo importante rivestito dal giocatore di Cantù nel nuovo corso dell’Italia. Segnali che sono arrivati anche da Amedeo Della Valle, già protagonista in azzurro nelle ultime uscite e assoluto trascinatore di Reggio Emilia non solo in Europa ma anche in campionato, con i suoi 14.6 punti di media (miglior tiratore di liberi con il 90.6%).

Guardando alla classifica dei punti, però, salta all’occhio un dato preoccupante, che smentisce (per l’ennesima volta) la teoria elaborata dalla FIP (più italiani in campo = più qualità): dei 54 giocatori che hanno chiuso in doppia cifra di media, solo 7 sono italiani. Tra questi, oltre al positivo Michele Vitali (12.6) con la maglia di Brescia e la sorpresa Raphael Gaspardo (10.2) a Pistoia, anche Achille Polonara, rilanciatosi con Sassari dopo una stagione opaca a Reggio Emilia. Polonair ha chiuso con 10.9 punti di media, aggiungendo 5.6 rimbalzi e soprattutto il 40.5% da tre punti (il migliore tra gli italiani seguito da M. Vitali con il 38.9%).

Oltre a Burns c’è un altro giocatore italiano che primeggia in una classifica statistica. È Luca Vitali, miglior assist-man della stagione regolare con 6.2 a partita. Per il giocatore bolognese un campionato da protagonista con la Leonessa, così come il fratello, con il rammarico della finale di Coppa Italia persa contro la Fiat Torino di Peppe Poeta, terzo italiano in questa graduatoria con 3.4, pari merito con Alessandro Gentile (secondo Travis Diener con 3.7).

I migliori italiani della regular season nelle varie statistiche di rendimento

Punti

Alessandro Gentile (Virtus Bologna) 16.8

Pietro Aradori (Virtus Bologna) 15.7

Amedeo Della Valle (Grissin Bon Reggio Emilia) 14.6

Christian Burns (Red October Cantù) 14.3

Michele Vitali (Germani Basket Brescia) 12.6

Rimbalzi

Christian Burns (Red October Cantù) 10.2

Alessandro Gentile (Virtus Bologna) 6.3

Achille Polonara (Banco di Sardegna Sassari) 5.6

Brian Sacchetti (Germani Basket Brescia) 4.4

Pietro Aradori (Virtus Bologna) 4.4

Assist

Luca Vitali (Germani Basket Brescia) 6.2

Travis Diener (Vanoli Cremona) 3.7

Alessandro Gentile (Virtus Bologna) 3.4

Giuseppe Poeta (Fiat Torino) 3.4

Ariel Filloy (Sidigas Avellino) 3.2

% tiri da due punti

Christian Burns (Red October Cantù) 57.7

Pietro Aradori (Virtus Bologna) 53.4

Raphael Gaspardo (The Flexx Pistoia) 50.8

Alessandro Gentile (Virtus Bologna) 50.0

Amedeo Della Valle (Grissin Bon Reggio Emilia) 43.8



% tiri da tre punti

Achille Polonara (Banco di Sardegna Sassari) 40.5

Michele Vitali (Germani Basket Brescia) 38.9

Marco Spissu (Banco di Sardegna Sassari) 38.4

Travis Diener (Vanoli Cremona) 38.0

Simone Fontecchio (Vanoli Cremona) 37.1

% tiri liberi

Amedeo Della Valle (Grissin Bon Reggio Emilia) 90.5

Pietro Aradori (Virtus Bologna) 86.5

Diego Flaccadori (Dolomiti Energia Trentino) 71.3

Michele Vitali (Germani Basket Brescia) 65.9

Christian Burns (Red October Cantù) 65.3













