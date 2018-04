Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: spettacolo, emozioni e show. Pasqua da urlo, serie in parità: Trento inchioda Perugia, Modena sempre superiore

Le semifinali scudetto stanno regalando grande spettacolo agli amanti del volley: dopo delle scoppiettanti gara1, Pasqua ha offerto uno show da Oscar e il pubblico ha potuto godersi due partite degne del migliore spot per questo sport. Non ne avevamo dubbi: Civitanova, Modena, Perugia e Trento stanno disputando dei playoff da urlo, si sono fronteggiate a viso aperto, hanno emozionato e hanno garantito delle giocate meritevoli di nota. Dovevano essere delle serie molto equilibrate e così è stato: regna la perfetta parità dopo i primi due appuntamenti, dunque si andrà almeno a gara4 per entrambi gli scontri e potremo beneficiare di altre due settimane di grande pallavolo.

Modena ha inchiodato Civitanova nella bolgia del PalaPanini: 5000 spettatori che in religioso rumore hanno sostenuto i Canarini verso il colpaccio contro i Campioni d’Italia dopo aver sfiorato l’impresa in trasferta mercoledì scorso. La sensazione è addirittura che sia l’Azimut la grande favorita per il gioco espresso, parso superiore rispetto a quello della Lube che pecca troppo al servizio e che si deve affidare troppo ai colpi di Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena. Earvin Ngapeth è stato letteralmente mostruoso, Bruninho ha deliziato in cabina di regia, Giulio Sabbi è stato estremamente concreto: il francese si è comportato da vero professionista dopo aver annunciato il suo addio a questa piazza al termine della stagione, attorno al palleggiatore circolano diverse voci di mercato ma il brasiliano non ci sta badando, l’opposto sta tornando in quota dopo l’infortunio.

Trento si è letteralmente superata di fronte al proprio pubblico. Perugia sembrava decisamente superiore e invece i dolomitici hanno battuto un colpo rimontando dal 2-1: dopo aver perso cinque precedenti stagionali, i ragazzi di coach Lorenzetti hanno stupito tutti e sono risaliti quando erano spalle al muro (finire sotto 0-2 nella serie sarebbe stato drammatico). I Block Devils sembrano imbattibili e invece la Diatec ha sbancato presa per mano da un redivivo Luca Vettori (giocasse sempre così staremmo parlando di un fenomeno), dalla grinta di capitan Filippo Lanza, dal mancino di Uros Kovacevic e da una regia da sballo di Simone Giannelli. Gli umbri hanno provato a ribattere colpo su colpo con i muri di Simone Anzani, gli attacchi di Aleksandar Atanasijevic e l’ingresso positivo di Aaron Russell ma non c’è stato nulla da fare: Trento ha ampiamente meritato la vittoria in rimonta e fa sognare i tifosi.

Il risultato è che abbiamo due serie in parità, le semifinali scudetto sono più equilibrate e spettacolari che mai. Ora sotto con i quarti di finale della Champions League: mercoledì sera il derby Civitanova-Trento e Perugia-Lokomotiv Novosibirsk mentre Modena potrà riposare, vantaggio importante in vista della battaglia prevista per il prossimo weekend quando si giocheranno le gare3.













(foto Roberto Muliere)