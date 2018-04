Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma: quando giocano le italiane in Champions League? Calendario, programma, orari e tv delle partite delle italiane

Sarà un confronto Italia-Spagna in piena regola quello dei quarti di finale di Champions League di calcio: Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma saranno i match previsti e le difficoltà per le compagini del Bel Paese non mancano.

I campioni d’Italia affronteranno le Merengues nella rivincita della Finale della scorsa edizione a Cardiff. Il perentorio 4-1 dei Blancos è un ricordo ancora chiaro nella mente dei bianconeri che, dunque, vorranno riscattarsi, replicando quanto avvenuto tre anni fa, nelle semifinali della massima competizione continentale per club. Non sarà facile per gli uomini di Massimiliano Allegri che arriveranno a questo scontro con qualche assenza di troppo. Servirà una partita di grande qualità da parte dell’accoppiata H-D (Higuain-Dybala) oltre che della retroguardia, vero fiore all’occhiello della squadra di Torino.

Ancor più complicato il match che aspetta i giallorossi. Al Camp Nou, i ragazzi di Eusebio Di Francesco sfideranno la capolista della Liga su un campo, da sempre, territorio di conquista per i padroni di casa. Guidati da un Leo Messi eccezionale, i blaugrana si sono sbarazzati del Chelsea di Antonio Conte e sono intenzionati a fare lo stesso con i capitolini. Spetterà alla formazione romana ribaltare il pronostico e farsi valere.

Di seguito il programma dettagliato e gli orari d’inizio dei match d’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio di Juventus e Roma. Ricordiamo che il match tra la Vecchia Signora ed il Real, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20: si tratta di una novità assoluta, la nuova rete di Mediaset verrà tenuta a battesimo proprio con questa super sfida. Basterà sintonizzare il vostro televisore, troverete Canale 20 sul tasto 20 del telecomando: totalmente gratis, in chiaro, free. La partita sarà trasmessa anche in diretta tv su Mediaset Premium (a pagamento), in diretta streaming su Premium Play. Il match del Camp Nou sarà coperto da Canale 5 oltre che Mediaset Premium (a pagamento), in diretta streaming su Premium Play. Entrambi i confronti godranno della DIRETTA LIVE testuale di OASport.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE D’ANDATA DELLE ITALANE

Martedì 3 aprile

ore 20.45 Juventus-Real Madrid – Diretta tv su Canale 20, Premium Sport, in streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE OASport

Mercoledì 4 aprile

ore 20.45 Barcellona-Roma – Diretta tv su Canale 5, Premium Sport, in streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE OASport













Foto: profilo twitter Champions League