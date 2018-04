Basket, Serie A 2018: i migliori italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big match, Burns ancora in doppia doppia

Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di basket.

Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche intorno a lui che Torino deve scacciare via la crisi.

Fabio Mian: Pistoia festeggia la seconda vittoria consecutiva di prestigio dopo quella della passata giornata con Venezia. Un successo che vuol dire praticamente salvezza assicurata e arrivato grazie soprattutto ai 17 punti di Mian, miglior marcatore della sua squadra.

Christian Burns: l’ennesima doppia doppia stagionale (19 punti e 12 rimbalzi) del lungo della Nazionale non bastano a Cantù ad evitare la sconfitta in quel di Brescia. Un ko che rallenta, ma non pregiudica comunque la corsa playoff dei brianzoli, che, se dovesse finire oggi la stagione, sarebbero comunque tra le prime otto.

Amedeo Della Valle: Milano è in grandissima forma ed è reduce da sei vittorie consecutive, quindi serviva una piccola impresa a Reggio Emilia per espugnare il Forum. La guardia azzurra ha chiuso con un’ottima prestazione da 20 punti, ma la Grissin Bon esce comunque sconfitta e vede ancora un po’ lontani i playoff.

Simone Fontecchio: Cremona rilancia le proprie ambizioni playoff grazie ad una bellissima vittoria contro la Virtus Bologna in quello che si poteva definire uno scontro diretto. Partita solida per Fontecchio, con 13 punti e 7 rimbalzi a referto. La Vanoli continua a crederci.

Stefano Tonut: la pronta reazione della Reyer alla sconfitta di Pistoia è arrivata. Venezia tiene la scia di Milano e vince il big match di questo turno contro Avellino. Tra i grandi protagonisti della serata di Pasqua c’è proprio Tonut, autore di 16 punti e con molti canestri decisivi per l’allungo finale di Venezia.













