Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Perugia vince la battaglia con Trento al tie-break e vola 2-1 nella serie! Atanasijevic e Russell in trionfo

Perugia ora è a un passo dalla Finale Scudetto: dopo 135 minuti di battaglia, in un PalaEvangelisti caldissimo e gremito all’inverosimile, i Block Devils sono riusciti a sconfiggere Trento per 3-2 (25-27; 25-13; 21-25; 25-17; 15-13) nella gara3 delle semifinali playoff e si sono portati in vantaggio per 2-1 nella serie. Ora gli umbri avranno l’occasione per chiudere i conti domenica prossima all’ombra del Monte Bondone ma i dolomitici hanno dimostrato di poter davvero spaventare la vincitrice della regular season e cercheranno di guadagnarsi la bella.

Si preannunciava una partita molto equilibrata e intensa, le attese non sono state deluse. Trento, che lo scorso weekend aveva vinto al tie-break, è riuscita a conquistare il primo set ai vantaggi grazie a un bellissimo turno in battuta di Lanza che ha ribaltato la situazione. I padroni di casa hanno dominato la seconda frazione ma la Diatec non ha mollato la presa, spinta dalle sue stelle ha conquistato il terzo parziale e ha condotto per 2-1. A quel punto, però, la Sir si è rimboccata le maniche e ha dominato l’ultimo scorcio di incontro imponendosi al quinto set.

Molto del merito è dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (23 punti, 5 muri) e del martello Aaron Russell (21), tornato titolare accanto a Ivan Zaytsev (15 e tanta sostanza nei vari fondamentali), doppia cifra anche per il centrale Marko Podrascanin (12, 3 muri) affiancato da Simone Anzani (4), Luciano De Cecco ha recuperato dall’incidente stradale ed ha occupato il suo posto in cabina di regia. Trento ha dovuto scontare l’assenza di Luca Vettori (bloccato in settimana da problemi alla schiena) ma l’opposto è stato egregiamente sostituito da Renee Teppan (16), prestazione di lusso da parte dei martelli Filippo Lanza (19) e Uros Kovacevic (17) ben imbeccati da Simone Giannelli ma non è bastato per vincere: “giochiamo bene ma non vinciamo” come disse il capitano dopo il ko contro Civitanova in Champions League.













(foto Valerio Origo)