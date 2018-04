Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Perugia e Trento, sfida fondamentale in gara3. Dubbi Vettori e De Cecco

Perugia e Trento, una di fronte all’altra nella gara3 della semifinale scudetto. Oggi pomeriggio (ore 18.00) la serie entra nel vivo e una delle due squadre sbloccherà la situazione di parità che si è venuta a creare dopo i primi due incontri: sarà una partita fondamentale, vincere oggi significherebbe compiere un passo importante verso la Finale che assegnerà il tricolore. Si gioca al PalaEvangelisti, i Block Devils partiranno con i favoriti del pronostico ma i dolomitici hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco come è già successo in casa settimana scorsa.

I ragazzi di coach Lorenzetti hanno compiuto un’impresa di fronte al proprio pubblico ma già in gara1 avevano ben figurato e oggi proveranno a fare saltare il fattore campo. Servirà una vera e propria impresa ma il gioco espresso dalla Diatec nelle ultime uscite lascia ben sperare anche se dall’altra parte ci sarà una squadra motivata a procurarsi il primo match point di fronte al proprio pubblico. Entrambe le formazioni hanno giocato in Champions League durante la settimana ma con esiti differenti: gli umbri hanno sconfitto la Lokomotiv Novosibirsk avvicinandosi alla Final Four, i trentini hanno perso contro Civitanova e saranno chiamati a una reazione.

Problemi di formazione alla vigilia dell’incontro. Luciano De Cecco, palleggiatore di Perugia, è incappato in un incidente stradale e non sta benissimo mentre Luca Vettori, opposto di Trento, non aveva giocato contro Lube a causa di problemi alla schiena ma proverà a recuperare. Per il resto tutto confermato con coach Bernardi che si affiderà alla classe di Aleksandar Atanasijevic e Ivan Zaytsev mentre coach Lorenzetti dovrà puntare su Simone Giannelli, Filippo Lanza e Uros Kovacevic per provare a fare la differenza.













(foto Valerio Origo)