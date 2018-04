Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: le serie sono in parità! Modena batte Civitanova, Trento fa l’impresa con Perugia in gara2

Le semifinali dei Playof Scudetto di volley maschile sono in perfetta parità: 1-1 in entrambe le serie dopo le gare2 che si sono svolte oggi pomeriggio. Domenica di Pasqua davvero spettacolare, le formazioni di casa hanno sconfitto le favorite della vigilia e tengono apertissimi i conti. Si tornerà in campo il prossimo weekend per gara3.

Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-16; 29-27; 22-25; 25-23) e manda in visibilio i 5000 spettatori del PalaPanini. I Canarini sono stati perfetti nel concitato finale del secondo set, hanno sbagliato nel terzo parziale quando si sono trovati avanti di due punti nel finale con gli aces di Ngapeth ma poi hanno dominato la quarta frazione. Show personale di Earvin Ngapeth che si è comportato da vero professionista: in settimana ha annunciato che il prossimo anno giocherà con lo Zenit Kazan, oggi mette a segno 24 punti (3 aces) e trascina i compagni affiancato di banda da Tine Urnaut (19) e supportato dall’opposto Giulio Sabbi (14) che è stato molto concreto quando è stato chiamato in causa da Bruninho. La Lube ha provato ad aggrapparsi ai soliti Tsvetan Sokolov (17) e Osmany Juantorena (15) ma oggi non è bastato.

Trento ha invece compiuto una vera e propria impresa contro Perugia: i dolomitici hanno atto esplodere il proprio palazzetto trionfando per 3-2 (26-24; 13-25; 19-25; 25-23; 15-10). I ragazzi di Lorenzetti, partiti con tutti gli sfavori del pronostico, hanno messo sotto i Block Devils e si sono regalati una notte da sogno dopo aver perso i cinque precedenti stagionali. Molto del merito è dell’opposto Luca Vettori che si è svegliato nel momento più importante: 20 punti, giocate pesanti nelle fasi calde e tanto spettacolo insieme ai martelli Uros Kovacevic (19) e Filippo Lanza (12) ben imbeccati da Simone Giannelli. Trento era sotto 1-2 dopo aver perso nettamente secondo e terzo set, ma a quel punto è salita in cattedra e non ha lasciato scampo agli uomini di Lorenzetti a cui non sono bastati 14 muri e 10 aces di squadra. Top scorer il solito Aleksandar Atanasijevic (18), doppia cifra per il martello Aaron Russell (14) che ha affiancato Ivan Zaytsev (10), non bastano le 6 stampatone di Simone Anzani e le 5 di Marko Podrascanin.













(foto Valerio Origo)