Volley, Final Four Champions League 2018: tabellone, calendario, programma, orari e tv. Ci sono Perugia e Civitanova!

Si è delineato il tabellone della Final Four della Champions League 2018 di volley maschile. Gli atti conclusivi della massima competizione continentale si disputeranno a Kazan (Russia) il 12-13 maggio: alla Basketball Arena si assegnerà il trofeo più ambito conteso tra le quattro squadre rimaste in corsa.

Il grande favorito della vigilia è lo Zenit Kazan, organizzatore dell’evento e vincitore delle ultime tre Champions League. La corazzata russa sembra imbattibile e di fronte al proprio pubblico cercherà un leggendario poker ma ci saranno le formazioni italiane a complicare l’impresa.

In semifinale Perugia, trascinata da Ivan Zaytsev e Aleksandar Atanasijevic, cercherà la rivincita dopo aver perso la finale dello scorso anno a Roma. Civitanova, invece, alla terza Final Four consecutiva, affronterà in semifinale lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, formazione polacca allenata da coach Andrea Gardini e assolutamente alla portata di Osmany Juantorena e compagni desiderosi di portare in trionfo la Lube dopo sedici anni di digiuno.

Di seguito il tabellone, il programma completo, tutte le date e il calendario della Final Four della Champions League 2018 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CHAMPIONS LEAGUE – FINALE FOUR:

Cucine Lube Civitanova (Italia) vs ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (Polonia)

Sir Colussi Sicoma Perugia (Italia) vs Zenit Kazan (Russia)

SABATO 12 MAGGIO:

Orario da definire Semifinale 1 – Cucine Lube Civitanova vs ZAKSA Kedzierzyn-Kozle

Orario da definire Semifinale 2 – Sir Colussi Sicoma Perugia vs Zenit Kazan

DOMENICA 13 MAGGIO:

Orario da definire Finale per il terzo posto

Orario da definire Finale Champions League 2018 di volley maschile