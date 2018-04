Volley, Europei U18 2018: Italia dominante, il Belgio si arrende. Gianotti e Stefani sugli scudi per la terza vittoria

L’Italia continua a macinare successi agli Europei U18 di volley maschile. A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini hanno sconfitto il Belgio per 3-0 (25-18; 25-23; 25-18) e hanno così ottenuto la terza vittoria consecutiva nel torneo, confermandosi al comando della Pool B e facendo un passo importante verso la qualificazione alle semifinali.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza, dopo aver operato un strappo decisivo nella parte centrale del primo set, hanno dovuto rimontare dal 21-19 nel secondo prima di dominare la terza frazione. Prova di grande sostanza da parte dell’opposto Tommaso Stefani (14 punti) e del centrale Alessandro Gianotti (4 muri, 9 punti) accanto a Ludovico Scardia, doppia cifra per il martello Piervito Disabato (10, si è preso l’onere della ricezione) affiancato da Alessandro Michieletto (7), in cabina di regia Paolo Porro, Damiano Catania il libero.

Nelle altre due partite del girone, la Russia surclassa la Francia per 3-0 mentre l’Ucraina batte la Slovacchia al tie-break. L’Italia tornerà in campo mercoledì 11 aprile per affrontare la Francia nel penultimo incontro del girone.

CLASSIFICA POOL B: Italia 3 vittorie (9 punti), Russia 2 vittorie (6 punti), Belgio 2 vittorie (6 punti), Francia 1 vittoria (3 punti), Ucraina 1 vittoria (2 punti), Slovacchia 0 vittorie (1 punto).













(foto CEV)