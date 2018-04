Volley, Champions League 2018: Trento-Civitanova, il derby per la Final Four. Dolomitici per la rimonta, Lube per chiudere i conti

Il derby italiano che vale un posto nella Final Four della Champions League 2018 di volley maschile. Questa sera (ore 20.30) Trento e Civitanova si sfidano nel ritorno dei quarti di finale, alla BLM Group Arena si riparte dal 3-1 ottenuto dalla Lube all’Eurosuole Forum: i Campioni d’Italia hanno conquistato un vantaggio importante imponendosi di fronte al proprio pubblico e in trasferta vogliono chiudere i conti per tornare tra le quattro grandi d’Europa dopo aver perso due semifinali consecutive, ma i dolomitici credono fermamente di poter realizzare il colpaccio. Agli uomini di coach Medei basterà vincere due set per continuare l’avventura europea, i ragazzi di Lorenzetti sono invece costretti a trionfare per 3-0 o 3-1 in modo da potersi giocare tutto al golden set di spareggio.

Si preannuncia una serata davvero imperdibile e avvincente, una sfida da urlo molto equilibrata e tutta da giocare. Entrambe le squadre sono reduci da due maratone nella gara3 delle semifinali scudetto: Civitanova ha vinto contro Modena, Trento ha invece perso con Perugia sciupando delle ghiotte occasioni. Gli sforzi profusi nel fine settimana potrebbero farsi sentire in questo incontro che vale una stagione: i cucinieri partiranno con tutti i favori del pronostico visto il risultato d’andata e il roster a disposizione ma attenzione alla voglia di rivalsa della Diatec, che in casa riesce sempre a esprimersi al meglio.

La Lube dovrà registrare il servizio, proverà a spingere in attacco e a picchiare sulla ricezione di Trento che dovrà cercare di ribattere colpo su colpo per rimanere in partita. I padroni di casa recuperano l’opposto Luca Vettori, infortunato alla schiena settimana scorsa: servirà una sua prestazione importante per potersela giocare fino in fondo. Il Vetto è atteso dallo scontro diretto con l’incontenibile Tsvetan Sokolov, bella sfida anche tra i martelli Filippo Lanza e Osmany Juantorena che saranno affiancati da Uros Kovacevic e Taylor Sander, in cabina di regia il testa a testa tra Simone Giannelli e Micah Christenson, Daniele De Pandis e Jenia Grebennikov i due liberi.















(foto Pier Colombo)