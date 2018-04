Volley, Champions League 2018: Lokomotiv Novosibirsk-Perugia, ritorno quarti di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 11 aprile si giocherà Lokomotiv Novosibirsk-Perugia, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils saranno impegnati in Siberia, la lunghissima trasferta agli estremi della Russia rappresenta l’ultimo ostacolo prima della qualificazione alla Final Four: dopo la vittoria per 3-1 ottenuta al PalaEvangelisti, i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi dovranno vincere due set per garantirsi l’accesso tra le quattro grandi d’Europa.

La missione non sarà delle più semplici, il Novosibirsk si trasforma in casa e ha tutte le carte in regola per provare a rimontare come ha già fatto agli ottavi di finale contro il Noliko Maaseik. Gli umbri non dovranno sottovalutare la situazione ma hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e raggiungere l’obiettivo che si sono prefissati a inizio stagione. Ivan Zaytsev e compagni vogliono proseguire la propria avventura continentale e dovranno essere bravi a non sentire della fatica accumulata contro Trento nelle semifinali scudetto e durante il lungo viaggio.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lokomotiv Novosibirsk-Perugia, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Novosibirsk sono avanti cinque ore rispetto a noi).

MERCOLEDI’ 11 APRILE:

14.30 Lokomotiv Novosibirsk vs Sir Sicoma Colussi Perugia













(foto Valerio Origo)