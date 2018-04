LIVE Volley, Champions League 2018: Lokomotiv Novosibirsk-Perugia in DIRETTA. Block Devils a caccia della Final Four

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lokomotiv Novosibirsk-Perugia, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Lunga trasferta per i Block Devils che volano in Siberia per cercare di conquistare l’accesso alla Final Four. La squadra di coach Bernardi, forte della vittoria per 3-1 all’andata, avrà bisogno di vincere due set per passare il turno. Un’impresa sulla carta assolutamente alla portata, ma attenzione a non sottovalutare il Novosibirsk, che in casa riesce a dare il meglio di sé e cercherà di ripetere la rimonta realizzata agli ottavi. Ci attende quindi una sfida molto combattuta in cui Ivan Zaytsev e compagni dovranno tenere i nervi saldi per superare gli avversari.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Lokomotiv Novosibirsk-Perugia, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa partita. Appuntamento alle 14.30. Buon divertimento!













CLICCA F5 (SU DESKTOP) O REFRESH (SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA