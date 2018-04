Volley, Champions League 2018: la notte del derby italiano. Civitanova-Trento, finestra sulla Final Four

Si preannuncia una vera e propria battaglia, l’Eurosuole Forum sarà caldissimo per Civitanova-Trento, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Questa sera (ore 20.30) le due squadre si sfideranno nel primo atto del doppio confronto che mette in palio un posto nella Final Four di Kazan.

Il derby italiano si preannuncia decisamente combattuto e intenso: la Lube è reduce dalla sconfitta di Modena nella gara2 della semifinale scudetto e sembra essere leggermente in difficoltà, la Diatec è riuscita invece nell’impresa di sconfiggere Perugia e sembra essere lanciatissima. I dolomitici hanno infatti alzato notevolmente il proprio livello di gioco nelle ultime settimane, i cucinieri non sembrano nella loro miglior forma e di fronte al proprio pubblico andranno a caccia di una vittoria importante in vista del match di ritorno in programma la prossima settimana.

I due precedenti stagionali (entrambi nella regular season del campionato) hanno premiato la compagine di coach Medei ma gli uomini di Lorenzetti proveranno a fare saltare il banco e cercano di tornare tra le quattro grandi del Vecchio Continente (per la sesta vollta nella storia) mentre Civitanova perse lo scorso anno la semifinale contro Perugia a Roma. I padroni di casa si affideranno soprattutto alle bordate dell’opposto Tsvetan Sokolov e alla classe del martello Osmany Juantorena, non ci saranno limiti di stranieri in campo quindi potranno giocare contemporaneamente il centrale Dragan Stankovic e lo schiacciatore Taylor Sander (la posto di Jiri Kovar), naturalmente Micah Christenson in cabina di regia e Jenia Grebennikov il libero. Trento avrà bisogno del miglior Luca Vettori (quello visto in gara2 contro Perugia, per intenderci), saranno decisivi i martelli Filippo Lanza e Uros Kovacevic azionati da Simone Giannelli, al centro Eder e Kozamernik, De Pandis il libero.

CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE DI PERUGIA-LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK















(foto Pier Colombo)