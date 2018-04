Volley, Champions League 2018: Perugia sfida il Novosibirsk per avvicinare la Final Four, Zaytsev e compagni per il colpaccio

La Champions League 2018 di volley maschile entra nel vivo, oggi si disputa l’andata dei quarti di finale. Perugia torna in campo per sfidare la Lokomotiv Novosibirsk al PalaEvangelisti. I ragazzi di coach Lorenzo Bernardi, reduci dalla sconfitta di Trento nella gara2 delle semifinali scudetto, devono prontamente rialzare la testa contro la corazzata russa: una vittoria sarebbe fondamentale per affrontare con più tranquillità il match di ritorno in programma la prossima settimana in Siberia. La Lokomotiv Novosibirsk, allenata da coach Konstantinov, è nel capoluogo umbro già dalla vigilia di Pasqua dopo aver perso contro il Novy Urengoy nella gara1 delle semifinali per il quinto posto del campionato russo.

Perugia partirà comunque con i favori del pronostico ma le tante partite ravvicinate delle ultime settimane potrebbero farsi sentire nelle gambe dei Block Devils. La Lokomotiv fa meno paura senza l’oppostone tedesco Grozer (ha cambiato casacca a metà stagione) ma non bisognerà sottovalutare il nuovo opposto svedese Nilsson e lo schiacciatore russo Savin, attenzione anche ai due centrali Smolyar e Kurkaev che sfiorano i 210 cm di altezza. I padroni di casa avranno bisogno della spinta del pubblico del PalaEvangelisti, si affideranno alla formazione tipo con l’opposto Aleksandar Atanasijevic e Ivan Zaytsev chiamati a fare la differenza. Lo Zar potrebbe essere affiancato o da Alex Berger o dal buon Aaron Russell che sembra aver smaltito l’infortunio, fondamentali i muri di Marko Podrascanin e Simone Anzani, Luciano De Cecco in cabina di regia e Massimo Colaci il libero.

(foto Valerio Origo)