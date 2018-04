VIDEO Andreas Seppi rimonta col cuore ma perde contro Lucas Pouille. Gli highlights del match: Italia-Francia 0-1

Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille per 3-2 nel match che ha aperto Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. A Genova, l’altoatesino è riuscito a rimontare dallo 0-2 ma poi è crollato sotto i colpi del transalpino: per sua stessa ammissione, la partita è scappata via sul 2-1 del quinto. Di seguito i VIDEO con gli highlights dell’incontro.

Pouille è bravo a scappare sul 3-1 nel quinto set, a quel punto Seppi non ci crede più e il francese vola verso la vittoria.

🇮🇹 🆚 🇫🇷@la_pouille finds some form in the final set and breaks Seppi to go 3-1 up with this backhand rocket 🚀#DavisCup pic.twitter.com/Z67biEgq9O — Davis Cup (@DavisCup) 6 aprile 2018

Con grandissimo cuore Andreas Seppi riesce a vincere anche il quarto set e a pareggiare i conti.

Seppi wins the 4th set with some stylish shots to set up a decider. This could be some comeback!#DavisCup pic.twitter.com/Eq98TRIlhT — Davis Cup (@DavisCup) 6 aprile 2018

Seppi inizia alla grande il quarto set e fa tremare Pouille.

Seppi is off to a flyer 🔥 in the 4th set as he breaks @la_pouille in the first game which included this back hand down line 👏#DavisCup pic.twitter.com/bYwwA5ABKw — Davis Cup (@DavisCup) 6 aprile 2018

Grandi colpi da parte di Seppi che sotto di un break nel terzo set riesce a rimontare e a garantirsi il quarto set.

Seppi’s confidence is growing as he smashes a glorious forehand winner to put pressure on @la_pouille 🔥💪.#DavisCup pic.twitter.com/KHpYTFhZe8 — Davis Cup (@DavisCup) 6 aprile 2018

What a lob from Seppi. He’s looking a completely different player in this third set! Game on!!#DavisCup pic.twitter.com/kpxMlIjHKe — Davis Cup (@DavisCup) 6 aprile 2018

Avvio fulminante di Lucas Pouille che domina i primi due set e si porta subito sul 2-0.

🇮🇹 🆚 🇫🇷@la_pouille breezes through the second set. Seppi has it all to do now, can he give the home fans something to cheer about?#DavisCup pic.twitter.com/PyfhiM2Dzg — Davis Cup (@DavisCup) 6 aprile 2018

🇫🇷 @la_pouille is starting to take control of this rubber. He leads by 1 set and is 2-0 up in the second, and has just produced this forehand ⚡️ 💪#DavisCup. pic.twitter.com/EBNg1E85Fr — Davis Cup (@DavisCup) 6 aprile 2018













(foto profilo Twitter Federtennis)