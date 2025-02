Andreas Seppi nuovo coach di Jannik Sinner? “Non è facile, ma non potrei dirgli di no”

Gli Australian Open 2025, conclusi non più tardi di una settimana fa, hanno lasciato due grosse eredità: in primo luogo il trionfo di Jannik Sinner, al terzo alloro in un torneo del Grand Slam della sua carriera; in seconda battuta la rivelazione dello stesso altoatesino secondo cui, molto probabilmente, a fine anno le strade con il coach Darren Cahill si separeranno.

Anche se non c’è stata ancora l’ufficialità dell’addio dell’allenatore australiano, è già partito il toto-successore. Dopotutto, essere il punto riferimento tecnico di un tennista come Jannik Sinner fa gola a molti. Un giocatore che, nel breve volgere di 12 mesi ha centrato 3 successi tra i Major, più 2 Davis, le ATP Finals e diversi Masters 1000, è il sogno di tanti addetti ai lavori.

Le voci sull’eventuale nuovo coach non mancano. I nomi si sprecano e sono tutti di altissimo livello. Nelle ultime ore si è fatto largo un possibile inserimento a sorpresa. Si tratta di un vicino di casa di Jannik Sinner, ovvero Andreas Seppi. Il primo è di San Candido, il secondo di Caldaro sulla Strada del Vino. Poco più di 100 chilometri di distanza.

Interpellato dalla Gazzetta dello Sport sull’argomento, “Crazy” Seppi ha ammesso: “Anzitutto sono onorato che si sia fatto il mio nome. Ci tengo a dire che non ho contattato nessuno, né tantomeno sono stato chiamato. Poi, certo, se ci fosse la possibilità di allenare uno come Jannik, come puoi dire di no?”.

Andreas Seppi, tuttavia, sembra spegnere sul nascere le voci sul suo possibile ruolo nell’angolo del numero 1 del mondo: “Detto ciò, adesso come adesso non credo sia il momento giusto, tra famiglia e bambini, per seguirlo in giro per il mondo. Sarebbe molto impegnativo, ma tra qualche anno uno come lui lo allenerei molto volentieri”.