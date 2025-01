Mattia Bellucci regola in due set Lucas Pouille a Montpellier e approda agli ottavi di finale

Buona la prima per Mattia Bellucci. Il n.98 del ranking si è imposto nel primo turno dell’ATP250 di Montpellier contro il francese Lucas Pouille (n.104 ATP). Sul veloce indoor transalpino, il mancino lombardo ha prevalso sul punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Una buona prestazione del nostro portacolori, che ha saputo sfruttare le sue variazioni di ritmo a proprio vantaggio, bravo anche a fronteggiare ben 10 palle break. Negli ottavi di finale giocherà contro il vincente del confronto tra l’americano Aleksandar Kovacevic (n.102 del mondo) e il belga David Goffin (n.56 ATP).

Nel primo set servizi a dominare la scena fino al sesto game, quando Mattia si trova a gestire ben quattro palle break, messo in difficoltà dalle risposte profonde di Pouille. Il tennista nostrano, però, si aggrappa alla battuta ed è bravissimo a giocare sempre con lucidità in queste circostanze. Sventato il pericolo, è lui a costruirsi due opportunità per andare avanti di un break e l’obiettivo viene centrato. Pouille tenta una reazione immediata e Bellucci va sotto 0-40. Non si perde d’animo l’azzurro, bravo non solo a conquistare punti “gratuiti” al servizio, ma anche a sfruttare le sue traiettorie mancine per andarsi a prendere il punto a rete. Sullo score di 6-4, cancellando un’altra palla break nel decimo game, cala il sipario.

Nel secondo set Pouille è falloso e il giocatore italiano ne approfitta con il break in apertura. Sale di livello in risposta Bellucci, avendo due opportunità del doppio break nel quinto game, ma il transalpino le annulla con l’aiuto della battuta. Lo stesso è costretto a fare Mattia nel gioco successivo, sempre con estrema serenità. Opportunità “break” che si presentano da una parte e dall’altra e nel caso del lombardo si parla di due match-point. Poco fortunato nella prima chance, col nastro a fermare il suo colpo risolutivo. Appuntamento solo rimandato nel decimo gioco, quando senza concedere quindici archivia la pratica sul 6-4.

Leggendo le statistiche, da sottolineare gli 8 ace del n.98 del mondo, con l’85% di punti vinti con la prima di servizio. Il fattore discriminante sono stati però i quindici ottenuti da Bellucci con la seconda: 47% rispetto al 31% dell’avversario.