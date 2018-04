Coppa Davis 2018, Italia-Francia 0-1: Andreas Seppi rimonta, ma cede al quinto set a Lucas Pouille

Il weekend di Coppa Davis inizia in salita per l’Italia. Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille in cinque set, 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1, nel primo singolare della sfida del Valletta Cambiaso di Genova. I rimpianti per l’azzurro sono notevoli, oltre che per la sconfitta in sé, soprattutto perché l’altoatesino era stato capace di rimettere in piedi un match che lo ha visto sotto di due set e di un break. Seppi si è fatto largo con cuore e grinta, ma non è riuscito poi a completare la scalata. Il primo punto va quindi alla Francia: ora tocca a Fabio Fognini contro Jeremy Chardy.

Un match dai due volti, deciso in avvio da due fondamentali: il servizio del francese e il dritto di Seppi. Pouille è stato perfetto alla battuta nella prima parte. Dopo aver ceduto il primo punto dell’incontro, Lucas ha inanellato un parziale di 15 punti a 0, perdendone solo due in tutto il set. Contro una statistica del genere la pressione è stata tutta su Andreas. Fino al 3-3 è stato in partita (annullando anche una palla break nel sesto game), riuscendo ad indirizzare lo scambio con il suo dritto, poi però da quella parte sono cominciati a fioccare gli errori e non c’è stato più nulla da fare. Il break di 7 game a 0, passando per il 6-3 del primo set, fino al 4-0 del secondo (poi 6-2), sembrava aver indirizzato in maniera decisiva l’incontro.

Pouille è salito di colpi, in piena fiducia, accelerando continuamente, senza dare respiro al suo avversario, in balia dei suoi errori. L’attuale differenza di livello tra i due giocatori (numero 65 Andreas, numero 11 Lucas) è parsa evidente, ma dal nulla ecco il ribaltone che non ti aspetti. Proprio mentre Fognini e Chardy si avviavano negli spogliatoi per riscaldarsi e preparare il loro match, pronti a scendere in campo, la partita si è riaperta, per gentile concessione di Pouille, che con la vittoria ormai in tasca si è incartato. Un calo di tensione che è costato carissimo perché Seppi ha fiutato l’opportunità e se l’è presa. Sotto di un break (2-1), un rovescio del suo avversario gli ha regalato il controbreak; Andreas è rimasto lì, in attesa, e sul 5-4 in suo favore, il 24enne di Grande-Synthe ha completato la frittata regalando il terzo set.

È nata così una nuova partita, in cui Seppi ha ripreso in mano gli scambi, concedendo anche qualcosa allo spettacolo, come nel punto vinto al termine di uno scambio lungo in cui ha dovuto correre prima a rete e poi indietro, o quando ha passato il suo avversario a rete con un lob. L’altoatesino ha avuto il merito di far giocare il suo avversario, entrato in un loop negativo dal quale ha faticato ad uscire. Sul break nel primo game del quarto set, frutto di tre errori di Pouille, l’inerzia è così girata definitivamente. Seppi ha resistito ed ha portato la partita al quinto, dove però è tornato il volto negativo dell’incontro. Al suo avversario è bastato rimettere in ordine le cose e fare il break nel quarto game (poi ne è arrivato un secondo) per riprendersi la partita e la vittoria.

