Tennis, WTA Charleston 2018: Sara Errani è agli ottavi di finale. Successo in rimonta contro Mihaela Buzarnescu

Sara Errani ha centrato gli ottavi di finale del torneo WTA di Charleston. L’azzurra ha vinto in rimonta contro la romena Mihaela Buzarnescu, 3-6 7-5(5) 6-2 dopo quasi 2 ore e mezza di gioco. Ora Sarita affronterà l’americana Bernarda Pera, in rotta di collisione ai quarti con Camila Giorgi, che a sua volta dovrà vedersela con Madison Keys.

Un match vinto in rimonta, lottando, proprio come piace a Sara, andata sotto dopo le prime battute del primo set. Il servizio, manco a dirlo, non è stato certo protagonista e così dopo il break e controbreak iniziale, Buzarnescu, numero 39 del mondo, è stata la più concreta delle due (tre opportunità mancate da Errani), togliendo il servizio alla sua avversaria per ben tre volte in cinque game (6-3). Ma nemmeno la romena è stata un mostro di continuità al servizio: nel secondo game del secondo set si è salvata dallo 0-40, ma pochi minuti più tardi ha ceduto la battuta con due doppi falli consecutivi. Errani non ne ha però approfittato, facendosi riprendere per ben due volte, la seconda delle quali quando serviva per il match sul 6-5. La partita si era però ormai messa sulla lotta, terreno preferito dell’azzurra, che al tie-break ha prevalso per 7 punti a 5 nonostante un doppio fallo su un set point.

La parità acquisita ha fatto svoltare il match in favore di Sara, che pur mancando di precisione è riuscita comunque a mantenere un’ottima percentuale di prime palle in campo (ha chiuso con l’80% e il 53% sia con la prima che con la seconda). Giusto il tempo di ricaricare le batterie con un medical time-out chiamato sul 2-1 per un problema alla schiena, che Errani è salita di colpi, togliendo tre volte il servizio alla sua avversaria (e cedendolo una) e prendendosi la vittoria, aiutata da una Buzarnescu particolarmente fallosa nel terzo set.













Foto: profilo Twitter Oracle Challenger Series