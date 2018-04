Tennis, WTA Charleston 2018: Camila Giorgi elimina Daria Gavrilova e guadagna l’accesso agli ottavi

Porta bene ai colori azzurri la terra verde di Charleston: nel secondo turno del torneo WTA Premier la nostra Camila Giorgi batte in tre set la testa di serie numero 11 del tabellone, l’australiana Daria Gavrilova, al termina di una battaglia sportiva durata due ore e terminata con lo score di 6-2 2-6 6-3. Agli ottavi l’incrocio con la vincente del confronto tra la statunitense Madison Keys e la spagnola Lara Arruabarrena Vecino.

Nel primo parziale si va avanti a strappi: dapprima serie di tre giochi vinti dalla giocatrice al servizio, poi altrettanti vinti in risposta. Giorgi così si ritrova avanti 4-2, riesce a confermare il break e poi nell’ottavo gioco chiude addirittura con un nuovo break a zero. Va sottolineato che l’italiana ha fatto la differenza nei momenti decisivi, essendosi aggiudicata tre dei quattro game conclusi ai vantaggi, per un set durato 47 minuti.

Nella seconda partita Giorgi apre tenendo il servizio, Gavrilova annulla una palla break nel secondo gioco e poi si invola alla conquista del parziale: break nel terzo e nel quinto game e nessuna possibilità di replica concessa alla marchigiana, che in risposta conquista soltanto un altro punto. Incontro che appare ribaltato e disputa chiusa in appena 35 minuti.

Nel set decisivo il servizio la fa da padrone: nei primi cinque game soltanto due punti vengono vinti dalla giocatrice in risposta (uno per parte), poi la prima ad allungare è Giorgi, che trova il break nel sesto gioco, salendo 4-2. La reazione dell’australiana si concretizza con l’immediato controbreak, poi nell’ottavo game la maceratese è brava a trascinare la contesa ai vantaggi per poi sfruttare l’imprecisione al servizio dell’avversaria, involandosi sul 5-3. Nel nono gioco Gavrilova va 0-30, poi Giorgi si sveglia, infila quattro punti di fila e porta a casa il match e la qualificazione agli ottavi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Sydney International

roberto.santangelo@oasport.it