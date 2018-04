Tennis, Ranking WTA (2 aprile): Sloane Stephens nella top10, Camila Giorgi n.1 italiana

La statunitense Sloane Stephens, dopo il successo di Miami in finale contro la lettone Jelena Ostapenko, torna nuovamente nella top10. E’ questa l’unica variazione sostanziale nelle parti alte del ranking WTA che vede sempre al comando la rumena Simona Halep, per la sesta settimana consecutiva, guadagnare punti nei confronti della danese Caroline Wozniacki. In terza piazza la spagnola Garbine Muguruza a precedere l’ucraina Elina Svitolina, insidiata però dalla Ostapenko che, finalista in Florida, è a soli 19 punti.

CLASSIFICA WTA – TOP10

1 Halep, Simona (ROU) 0 8.140 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.790

3 Muguruza, Garbine (ESP) 0 5.970

4 Svitolina, Elina (UKR) 0 5.630

5 Ostapenko, Jelena (LAT) 0 5.611

6 Pliskova, Karolina (CZE) 0 4.730

7 Garcia, Caroline (FRA) 0 4.625

8 Williams, Venus (USA) 0 4.277

9 Stephens, Sloane (USA) +3 3.938

10 Kvitova, Petra (CZE) -1 3.271

Non cambia la storia per quanto riguarda le giocatrici italiane. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre nella graduatoria: la 26enne marchigiana perde due posizioni ed è ora numero 64. Alle sue spalle scende di due posti anche Francesca Schiavone, 94esima, mentre guadagna una posizione Sara Errani, ora al numero 95. Non certo una situazione esaltante per il nostro tennis al femminile.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

64 Giorgi, Camila (ITA) -2 932 punti

94 Schiavone, Francesca (ITA) -2 661

95 Errani, Sara (ITA) +1 661

151 Paolini, Jasmine (ITA) -2 396

163 Vinci, Roberta (ITA) +3 359

179 Chiesa, Deborah (ITA) -2 332

204 Brescia, Georgia (ITA) -2 270

207 Trevisan, Martina (ITA) -7 267

220 Pieri, Jessica (ITA) -2 253

266 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) 0 199













