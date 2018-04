Tennis, Coppa Davis 2018: i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali, regna l’equilibrio sugli altri campi

Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita qualche settimana fa ad Indian Wells (Stati Uniti). Oggi, in programma il doppio che deciderà probabilmente le sorti del confronto.

Equilibrio anche nei match tra Spagna e Germania e tra Croazia e Kazakistan. Sul rosso di Valencia, pronostici rispettati ed i due numeri 1 delle rispettive compagini usciti vittoriosi. A dar fiato alle trombe teutoniche ci ha pensato Alexander “Sascha” Zverev (n.4 del ranking) che in 1 ora e 55 minuti di gioco ha piegato l’ex top10 David Ferrer 6-4 6-2 6-2 in un incontro che non ha mai avuto storia. E’ stato poi il momento del n.1 del mondo Rafael Nadal, tornato a vestire la maglia della propria Nazionale dopo diverso tempo, e il maiorchino ha rimesso le cose al loro posto in casa iberica: 6-2 6-2 6-3 contro il mancino Philipp Kohlschreiber. Un Nadal che, nonostante il lungo periodo di inattività per infortunio, è parso in buona condizione fisica.

Sempre terra battuta a Varazdin (Croazia) e, come detto, altro pari 1-1, anche un po’ a sorpresa. Se, infatti, il n.3 del ranking ATP Marin Cilic ha mantenuto le attese dominando contro Dmitry Popko 6-2 6-1 6-1, Borna Coric non ha risposto presente. Il semifinalista a Indian Wells, in grande evidenza nei 1000 americani, è stato battuto da Mikhail Kukushkin con il punteggio di 3-6 7-6 6-4 6-2 ed anche in questo caso il match di doppio sarà quasi decisivo.

Infine, Stati Uniti sul 2-0 a Nashville (Usa) contro il Belgio, finalista l’anno scorso. Orfani di David Goffin i Diavoli Rossi hanno potuto fare poco contro la potenza degli statunitensi. A portare il primo punto in casa stelle e strisce ci ha pensato il vincitore del Masters 1000 di Miami John Isner che, in quattro set, ha chiuso la pratica con Joris De Loore sullo score di 6-3 6-7 7-6 6-4. Stessa storia, stesso mare per Sam Querrey che, a suon di servizi vincenti, ha fatto sua la partita contro Ruben Bemelmans 6-1 7-6 7-5. Per gli Usa si avvicinano le semifinali.

I RISULTATI DI VENERDI’ 6 APRILE – QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2018

Italia-Francia 1-1

Spagna-Germania 1-1

Croazia-Kazakistan 1-1

Stati Uniti-Belgio 2-0













Foto: profilo twitter Federtennis