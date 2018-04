Taekwondo, Mondiali Juniores 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Tunisia sarà il teatro del taekwondo a cavallo tra le due settimane successive alle festività pasquali. Hammamet, infatti, si prepara ad ospitare sia il torneo di qualificazione per gli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires sia i Mondiali Juniores 2018, a loro volta qualificanti per gli YOG. I migliori giovanissimi atleti delle varie categorie in ambito internazionale andranno a caccia delle medaglie iridate per dare linfa al proprio percorso di crescita e testarsi su un palcoscenico di prestigio, preludio al grande salto nelle categoria Under21 e Senior.

L’Italia si presenterà ai Mondiali Juniores 2018 di Hammamet con una pattuglia decisamente folta, composta da 18 atleti: 10 maschi e 8 femmine in cerca di un piazzamento di prestigio, con buone chance di rendere decisamente succulento il bottino azzurro al termine della competizione. Alessia Sturari e Sofia Zampetti al femminile, Lorenzo Glaviano e Andrea Riondino al maschile sono atleti già dotati di una buona esperienza in ambito internazionale e proveranno a dar seguito ai successi conquistati in giro per l’Europa, cercando di portare a casa medaglie preziose ad Hammamet.

Le gare si svilupperanno secondo un copione ben preciso tra lunedì 9 e venerdì 13 aprile: al mattino tra le 9.00 e le 12.00 e al pomeriggio tra le 13.00 e le 17.00 andranno in scena le eliminatorie delle varie categorie di peso, mentre in serata, generalmente tra le 17.00 e le 19.00, sarà il turno delle semifinali e delle finali. Sarà possibile seguire le finali dei Mondiali Juniores 2018 di Hammamet in diretta streaming su www.worldtaekwondo.tv.

PROGRAMMA E ORARIO

Lunedì 9 aprile

9.00-12.00 e 13.00-17.00: eliminatorie -42 kg F, -44 kg F, -45 kg M, -48 kg M

17.30-19.00: cerimonia di apertura

19.00-21.00: semifinali e finali -42 kg F, -44 kg F, -45 kg M, -48 kg M



Martedì 10 aprile

9.00-12.00 e 13.00-17.00: eliminatorie -46 kg F, -49 kg F, -51 kg M, -55 kg M

17.00-19.00: semifinali e finali -46 kg F, -49 kg F, -51 kg M, -55 kg M

Mercoledì 11 aprile

9.00-12.00 e 13.00-17.00: eliminatorie -52 kg F, -55 kg F, -59 kg M, -63 kg M

17.00-19.00: semifinali e finali -52 kg F, -55 kg F, -59 kg M, -63 kg M

Giovedì 12 aprile

9.00-12.00 e 13.00-17.00: eliminatorie -59 kg F, -63 kg F, -68 kg M, -73 kg M

17.00-19.00: semifinali e finali -59 kg F, -63 kg F, -68 kg M, -73 kg M



Venerdì 13 aprile

9.00-12.00 e 13.00-17.00: eliminatorie -68 kg F, +68 kg F, -78 kg M, +78 kg M

17.00-19.00: semifinali e finali -68 kg F, +68 kg F, -78 kg M, +78 kg M













Foto: FITA