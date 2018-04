Probabili formazioni Real Madrid-Juventus: bianconeri senza Dybala, ma col tridente. Emergenza difesa per Zidane

Obiettivo riscattare lo 0-3 dell’andata per la Juventus, impegnata al Santiago Bernabeu nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il passivo maturato una settimana fa è pesantissimo e condanna i bianconeri a una vera e propria impresa. La squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di provarci. Innanzitutto per cancellare, a detta dell’allenatore stesso, il risultato dell’andata; poi, chiaramente, per provare a centrare la qualificazione, consapevole che tutto dovrà girare alla perfezione.

Mister Allegri dovrà però fare a meno di Paulo Dybala, fuori per squalifica dopo la sciocca espulsione rimediata sette giorni fa. La necessità di vincere con un largo risultato, però, dovrebbe portare il tecnico toscano a non rinunciare al tridente: con Higuain, infatti, ci saranno Mandzukic e Douglas Costa, quest’ultimo pronto ad arretrare rendendo il 4-3-3 un 4-4-2 in fase difensiva. Cuadrado partirà quindi dalla panchina. La buona notizia è data dai rientri di Pjanic e Benatia, squalificati all’andata. Il terzetto di centrocampo comprenderà anche Khedira e Matuidi oltre al bosniaco, mentre in difesa sarà Chiellini ad affiancare l’algerino, con De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. In porta Buffon.

Qualche problema di formazione anche per Zinédine Zidane. L’assenza è una sola, ma pesantissima: mancherà Sergio Ramos, ammonito martedì scorso e diffidato. Per la sua sostituzione l’allenatore francese punterà su Jesús Vallejo, recuperato in extremis dopo essersi fermato sabato nell’ultimo allenamento prima del derby con l’Atletico. Accanto a lui ci sarà Varane, formando la coppia centrale davanti a Keylor Navas, mentre le fasce saranno presidiate da Carvajal e Marcelo. Per il resto, infatti, nessun dubbio per Zidane, che non cambia nulla nonostante il vantaggio: Kroos, Modric e Casemiro a centrocampo, Isco sulla trequarti e attacco con Benzema e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zinédine Zidane

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Massimiliano Allegri













Foto: Ciro Santangelo