LIVE Real Madrid-Juventus, DIRETTA Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia della rimonta impossibile al Santiago Bernabeu: dopo l’impresa compiuta dalla Roma contro il Barcellona, i Campioni d’Italia ci credono e proveranno a ribaltare il 3-0 maturato a Torino. Servirà battere i Campioni d’Europa con tre gol di scarto per proseguire la propria avventura in Europa: i ragazzi di Max Allegri devono davvero superasi ma hanno comunque le carte in regola per provare a mettere in difficoltà i galacticos e cercare di sognare il miracolo sportivo.

La Juventus, prima in Serie A con quattro punti di vantaggio sul Napoli, è reduce dalla sofferta vittoria contro il Benevento ma dentro lo spogliatoio c’è la convinzione di poter firmare il colpaccio contro la corazzata guidata da Cristiano Ronaldo, mattatore indiscusso del match d’andata. Senza lo squalificato Dybala, serviranno i gol di Higuain per cercare di riaprire i conti e mettere in difficoltà i blancos. Gigi Buffon e compagni dovranno alzare le barricate in difesa e spingere fin dal primo minuto per trovare la rete che sbloccherebbe la situazione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA