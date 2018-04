Pattinaggio sincronizzato, Mondiali 2018: il team Marigold Ice Unity trionfa sul ghiaccio di Stoccolma. Undicesimo posto per le Hot Shivers

Il ghiaccio della Ericson Globe Arena di Stoccolma (Svezia) ha ospitato nella giornata di ieri e in quella odierna il Campionato del Mondo di pattinaggio sincronizzato, specialità nuovamente proposta dall’ISU per essere introdotta ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino 2022.

Dopo aver ottenuto la terza posizione nello short program, il team Marigold ice Unity ha conquistato la medaglia d’oro grazie a un free program pattinato in modo compatto. Le atlete finlandesi hanno raccolto un buon livello in tutti gli elementi proposti (valutati dai giudici con un plebiscito di +3 e +2), in particolare sui sollevamenti di gruppo e sull’intersezione, ottenendo anche diversi 10.0 nelle voci “performance” e “composition” delle componenti del programma. Il team allenato da Camilla Sundgren, Anni Kaiku e Sofie Ahti ha quindi chiuso la gara con 209.02 punti davanti al gruppo padrone di casa, il Team Surprise, medaglia d’argento con 207.99 confermando la seconda posizione ottenuta dopo il primo segmento di gara. La medaglia di bronzo è stata conquista con 200.97 dal team russo Paradise, autore di una prova macchiata da una piccola imprecisione sul penultimo elemento, il sollevamento di gruppo.

I colori italiani sono stati ben rappresentati dalle ragazze del team Hot Shivers. Le atlete di Lara Coppi sono state protagoniste di due buone prove, con cui sono riuscite ad occupare l’undicesima posizione definitiva (141.07), migliorando così il quattordicesimo posto della passata stagione.

CLASSIFICA FINALE SINCRONIZZATO

Foto: Joosep Martinson (ISU Synchronized Skating)

