Parigi-Roubaix 2018: tutti gli italiani al via e le loro possibilità. Gianni Moscon la punta, c’è Filippo Ganna

Alla partenza della 116ma edizione della Parigi-Roubaix sono previsti 11 corridori italiani. Una pattuglia quindi abbastanza ridotta, ma di qualità. L’Italia negli ultimi anni non ha avuto un grande rapporto con questa corsa, visto che l’ultimo successo risale addirittura al 1999 quando trionfò Andrea Tafi, mentre l’ultimo azzurro a salire sul podio è stato Alessandro Ballan nel 2012. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della Parigi-Roubaix e le loro possibilità.

La punta sarà Gianni Moscon. Il corridore del Team Sky ha chiuso al quinto posto lo scorso anno, correndo da protagonista e facendo sognare fino all’ultimo il successo. Un risultato che ha dimostrato la grande qualità del trentino nelle corse sul pavé, confermata anche in questa prima parte di stagione. Fino ad ora però è sempre mancato l’acuto e domenica potrebbe essere l’occasione giusta per realizzarlo. Sulla carta non partirà tra i favoriti, vista la maggiore esperienza dei suoi rivali, ma il podio è sicuramente alla sua portata.

L’altro italiano che avrà buona possibilità di lottare con i migliori è Matteo Trentin. Il corridore trentino sarà il capitano della Mitchelton-Scott e dovrà dimostrare definitivamente di essere all’altezza di questo ruolo, visto che fino ad ora non sono arrivati risultati particolarmente brillanti nelle classiche. Con una corsa non troppo dura potrebbe restare con il gruppetto di testa nel finale e provare a sfruttare il suo spunto veloce per cogliere il miglior risultato stagionale.

Un altro corridore che ci attendiamo di vedere protagonista è Filippo Ganna. Il 21enne di Verbania dopo aver conquistato la Parigi-Roubaix Espoirs nel 2016, ovvero la corsa riservata agli Under 23, farà il suo esordio in quella dei professionisti. Una grande occasione per fare quindi esperienza e magari proverà ad entrare in un’azione da lontano come visto alla Gand-Wevelgem e al Giro delle Fiandre. Insieme a lui nella UAE-Team Emirates troveremo anche Simone Consonni, Oliviero Troia, Marco Marcato e Roberto Ferrari.

Ci saranno poi due gregari fondamentali come Daniel Oss (BORA – hansgrohe) e Jacopo Guarnieri (Groupama – FDJ) che scorteranno nel finale i loro rispettivi capitani, ovvero lo slovacco Peter Sagan e il francese Arnaud Démare. Infine troveremo anche Oscar Gatto (Astana), che potrebbe provare ad inserirsi nella fuga, e Iuri Filosi (Delko Marseille Provence KTM), al suo esordio alla Roubaix.

Corridore Squadra Consonni Simone UAE-Team Emirates Ferrari Roberto UAE-Team Emirates Filosi Iuri Delko Marseille Provence KTM Ganna Filippo UAE-Team Emirates Gatto Oscar Astana Pro Team Guarnieri Jacopo Groupama – FDJ Marcato Marco UAE-Team Emirates Moscon Gianni Team Sky Oss Daniel BORA – hansgrohe Trentin Matteo Mitchelton-Scott Troia Oliviero UAE-Team Emirates

