Parigi-Roubaix 2018: Gianni Moscon, sei pronto! L’azzurro alla pari con tutti per giocarsi la vittoria

Il quinto posto dello scorso anno è un biglietto da visita da non sottovalutare. Gianni Moscon ha già dimostrato di essere pronto per la Parigi-Roubaix, che andrà in scena domenica. Il trentino viene da una campagna del Nord forse leggermente sotto alle aspettative, senza grandi risultati: tra Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre ha collezionato un solo piazzamento tra i migliori 10 ad Harelbeke, senza mai andare vicino a giocarsi la vittoria. A ben vedere, però, niente di diverso dalla scorsa stagione, quando addirittura fece peggio prima di entrare nel Velodromo con il primo gruppetto.

Probabilmente, la corsa di Gianni è proprio la Roubaix, mentre tende ancora a soffrire i muri delle Fiandre, nonostante sia comunque rimasto con i migliori, chiudendo la Ronde nel secondo gruppetto e ricalcando quanto fatto 12 mesi fa. Sia nel 2017 che nel 2016, Moscon alzò il suo livello di competitività per la Parigi-Roubaix e di conseguenza è lecito aspettarselo anche quest’anno, con maggiore esperienza sulle spalle e una condizione di forma che appare buona seppur non travolgente come in altre occasioni. Gli ultimi 12 mesi, per Moscon hanno rappresentato il grande salto, da giovane promessa a corridore affermato, nonostante debba ancora compiere 24 anni.

Per l’Italia il successo alla Roubaix manca da tanto, tantissimo tempo. L’ultimo ad imporsi fu Andrea Tafi nel 1999 e siamo ancora in attesa del primo successo tricolore del nuovo millennio. Gianni Moscon può vincere? Difficile, certo, ma non impossibile. Il Team Sky punta forte sul suo potenziale sulle pietre del Nord della Francia, così come possiamo fare anche noi. Gianni ci ha già fatto vedere di valere le prime posizioni, ora deve solo fare il salto di qualità per arrivare nel finale con le giuste energie o provare a staccare tutto proprio sui terribili settori in pavé.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Valerio Origo