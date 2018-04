Parigi-Roubaix 2018: programma, orari e tv. La data e la guida della gara

Domenica 8 aprile si correrà la Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. Semplicemente l’Inferno del Nord, la corsa più suggestiva dell’interno calendario, una pedalata nella leggenda, un evento davvero unico e irripetibile, una prova inumana che soltanto i migliori ciclisti del Pianeta riescono a domare. Si preannuncia un grande spettacolo, dal capoluogo francese alla località al confine del Belgio dove si trova il Velodromo più celebre del Mondo.

La Classica del pavè regalerà grandi emozioni, il corpo a corpo sulle pietre più aspre in circolazione scalderà i cuori dei tanti appassionati che aspettano questa gara per tutto l’anno. Il percorso è letteralmente infernale: 257 chilometri di cui 54,5 sul pavè, tratti mitologici come la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevele e il Carrefour.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione di ciclismo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Rai Tre oltre che su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player ma anche su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

11.20 Parigi-Roubaix 2018, partenza

16.15-17.15 (circa) Parigi-Roubaix 2018, arrivo













(foto Pier Colombo)