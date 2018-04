Rally Corsica 2018, programma orari e tv. Il calendario completo

Quarto appuntamento del Mondiale WRC. Dopo la vittoria di Sébastien Ogier sulle strade del Messico, la corsa riparte dalla Corsica dove sarà ancora il francese il favorito. Il pilota della Ford è leader della classifica iridata davanti al belga Thierry Neuville. La lotta per il titolo di campione del mondo sembra già ristretta a questi due piloti ma nel rally tutto può succedere. In Corsica, poi, ci sarà anche Sébastien Loeb, dopo il ritorno in Messico.

Il Rally di Corsica inizierà giovedì 5 aprile con il classico shakedown e terminerà domenica 8. Saranno quattro giorni all’insegna dell’equilibrio e del divertimento, che potrete seguire in tv su Fox Sports HD, che seguirà le fasi salienti delle varie giornate (il palinsesto è ancora da definire in base agli orari delle stage). In streaming visione assicurata da Sky Go.

Il programma

Da giovedì 5 aprile a domenica 8 aprile

Rally di Corsica













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI