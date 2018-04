Vincenzo Nibali senza soste: i prossimi appuntamenti dopo il Giro delle Fiandre. La marcia di avvicinamento alla Liegi

Vincenzo Nibali oggi ha provato a essere protagonista al Giro delle Fiandre, ha cercato l’attacco negli ultimi 30 chilometri ma purtroppo non è riuscito a tenere il passo di Niki Terpstra che poi ha vinto la Ronde. L’esame con i muri del Nord è stato superato dallo Squalo che in futuro potrà tornare in Belgio per andare a caccia di qualcosa di importante. Intanto la stagione del siciliano prosegue senza soste. Terminato il Fiandre, infatti, il vincitore dell’ultima Milano-Sanremo si è trasferito a Bruxelles per prendere un aereo alla volta di Bilbao dove scatterà il Giro dei Paesi Baschi (da domani a sabato).

A quel punto partirà la Campagne delle Ardenne: tre Classiche alla portata di Vincenzo Nibali che punta al successo alla Liegi, la Monumento più amata ma che lo ha respinto negli ultimi anni. Questo il micidiale trittico: domenica 15 aprile l’Amstel Gold Race, mercoledì 18 aprile sotto con la Freccia Vallone, domenica 22 aprile appuntamento con la Decana. Dopo la Liegi, lo Squalo prenderà un piccolo periodo di pausa per poi preparare al meglio il Tour de France.













(Foto: © UnipublicPhotogomez-Sport)