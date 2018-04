LIVE Parigi-Roubaix 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale. E’ l’Inferno del Nord

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. Semplicemente l’Inferno del Nord, la corsa più dura al mondo, la grande gara sul pavè: sulle pietre dell’alta Francia si consumerà uno degli eventi più importanti dell’anno, uno degli appuntamenti che segnano la storia. Si pedala nella leggenda, ci si sfiderà in tratti che hanno davvero creato il mito del ciclismo e che sono nell’immaginario collettivo: i 257 chilometri del percorso saranno durissimi, i 28 tratti in pavè regaleranno spettacolo, gli oltre 50 chilometri sulle pietre saranno decisivi per scoprire chi riuscirà a trionfare.

La Foresta di Aremberg, Mons-en-Pevele, il Carrefour de l’Arbre sono soltanto alcuni dei passaggi simbolo della Parigi-Roubaix 2018 prima dell’arrivo nel Velodromo per eccellenza. Peter Sagan e Greg Van Avermaet sono i grandi favoriti della vigilia, attenzione anche a Niki Terpstra che ha vinto il Giro delle Fiandre e allo squadrone della Quick Step Floors, l’Italia spera nel colpaccio di Gianni Moscon e Filippo Ganna.

Si inizia alle ore 10.30.













(foto Pier Colombo)