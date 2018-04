Parigi-Roubaix 2018: come vederla in tv? Il palinsesto completo e gli orari

Domenica 8 aprile si correrà la 116ma edizione della Parigi-Roubaix. La terza Classica Monumento della stagione regalerà grandissimo spettacolo con i suoi 28 durissimi tratti in pavé. Nell’Inferno del Nord si sfideranno tutti i più grandi specialisti di queste corse, con il campione del mondo Peter Sagan che proverà a salire per la prima volta sul podio, ma per farlo dovrà battere tra gli altri il belga Greg Van Avermaet, vincitore lo scorso anno e l’olandese Niki Terpstra, alla caccia di una storica doppietta con il Fiandre. L’Italia punterà su Gianni Moscon per ritrovare un podio che manca da sei anni. Un appuntamento quindi imperdibile per tutti gli appassionati, che potranno gustarsi questa corsa fin dalle prime pedalate.

La partenza da Compiègne è fissata alle 11.00, mentre l’arrivo a Roubaix è previsto tra le 17.10 e le 17.45. La Parigi-Roubaix sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 11.00, su RaiSport dalle 11.30 e su Rai3 dalle 15.30, mentre in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirlo anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Parigi-Roubaix

Domenica 8 aprile

Compiègne-Roubaix 257 km

Partenza: 11.00

Arrivo previsto: 17.10-17.45

Foto: Pier Colombo